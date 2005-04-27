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۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۱۵

پايگاه اينترنتي شهداي دانشجوي دانشگاه تهران راه ‌اندازي مي شود

با هدف تجليل از مقام والاي شهداي دانشجو و با انگيزه‌ ترويج فرهنگ ايثار، و انتشار عطر دل‌ انگيز شهادت در جامعه و دانشگاه و قابل دسترس ساختن اطلاعات شهداي دانشجوي دانشگاه تهران، اولين سايت اينترنتي اختصاصي شهداي دانشجو راه‌ اندازي مي شود.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، اين پايگاه با نام "باغ سبز شهدا" همزمان با برگزاري "يادواره بزرگ 400 شهيد دانشگاه تهران" راه‌اندازي خواهد شد.

اين سايت بطور كامل به موضوع شهيد و شهادت اختصاص يافته است و طوري برنامه ‌ريزي شده تا مطالب ارائه شده در آن به دو زبان فارسي و انگليسي باشد.

گفتني است اين سايت بگونه ‌اي طراحي خواهد شد كه در سالروز شهادت هر شهيد اطلاعات كلي مربوط به آن شهيد در صفحه اول (home page) قرار گيرد.

بخش اخبار اين سايت صرفاً به اخبار دانشگاهي اختصاص خواهد يافت كه موضوع آن شهيد و شهادت است. همچنين از ديگر اخبار كه موجب ممتاز شدن اين سايت خواهد بود، استفاده مي شود.

اين سايت حاوي اطلاعات مختصري از زندگينامه، خلاصه وضعيت آموزشي، وصيتنامه شهدا، آلبوم عكس شهدا و نيز قابليت جستجو براساس نام، نام خانوادگي، مقطع تحصيلي، تاريخ شهادت و دانشكده محل تحصيل دانشجو را خواهد داشت.

کد مطلب 176176

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