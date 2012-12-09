به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای مستند "با یاریها" و "آک، آپ، آس" از آثار برگزیده ششمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت هستند در برنامه ای با عنوان "شب ستارهها" توسط علی علایی و شاپور عظیمی نقد و بررسی شد.
در این جلسه که با حضور شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز، اکبر حر معاون پژوهشی، محمدجواد لسانی مدیر تولید و جمعی از فیلمسازان و علاقمندان سینمای مستند در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد، شاپور عظیمی بیان اینکه بسیاری از میزانسنها به مردها اختصاص داده شده است،گفت: در این مستند سعی شده تا نریشنها در قسمتهایی طنزگونه باشند اما این طنز تکراری میشود و استراتژیای در آن دیده نمیشود. همچنین در بخشهایی از "با یاریها" زومهای طولانی دیده میشودکه مخاطب فکر میکند فیلم به پایان رسیده است، در حالی که چند ثانیه بعد با پلان دیگری روبرو میشویم
علی علایی نیز درباره فیلم مستند "با یاریها" ادامه داد: حجت طاهری چند شخصیت را برای روایت تعریف میکند که این کار بسیار خوب است، اما در بخشی از فیلم شخصیتها رها شده و گویا ضرورتی برای حضور آنها نیست. همچنین نریشنهای اضافی که شرح صحنه میدهند، با تکرار اطلاعات دیده شده به این فیلم آسیب میزند.
وی با یادآوری بخشهایی از این مستند افزود: این مستند به راحتی قابلیت بازسازی صحنهها و چیدن میزانسن داشته، اما میبینیم از این فرصت به خوبی استفاده نشده است. پافشاری بر بازسازی نکردن، صحیح نیست و در این گونه مستندها به بدنه فیلم آسیب میزند.
حجت طاهری در پاسخ به پرسش علایی مبنی بر اینکه چرا از موسیقی سنتی بومی در این مستند استفاده نشده است؟ گفت: منطقهای که در فیلم نمایش داده شده، موسیقی درخشانی ندارد و تنها هنر آنها در زمینه شاهنامه خوانی است. همچنین درباره موضوعات دیگری که مطرح شد باید بگویم جای بیشتری برای معرفی کاراکترها نداشتم، چون این خانواده ۲۰فرزند دارد! ضمن اینکه در ابتدای داستان، از طنز برای جذب مخاطب استفاده کردم و حتی برخی، وجود این طنزها را مایه قوام فیلم میدانستند.
در ادامه این نشست، فیلم مستند "آک، آپ، آس" به کارگردانی محمدعلی هاشم زهی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.در ابتدای بخش دوم از این نشست شاپور عظیمی درباره فرم و محتوای استفاده شده در "آک، آپ، آس" گفت: این مستند، اثری فرم گرا بوده و فرم آن بر محتوای آن برتری پیدا کرده است؛ با این توضیح که محتوای ارائه شده، قربانی فرم میشود.
این منتقد سینما همچنین درباره ساختار فنی "آک، آپ، آس" متذکر شد: اینکه گفته میشود نگاه فیلم فلسفی و شاعرانه است، به تدوین ربطی ندارد. ارتباط ماهوی تصاویر ما را به کلیت نمیرساند و فیلمساز فقط خواسته پلان هایش زیبا باشد تا توجه و نگاه مخاطب را جلب کند. البته این موضوع فی نفسه اشکالی ندارد اما فیلم نباید به این دام بیفتد که مخاطب در پایان بپرسد:"چی شد؟"
در پایان این نشست محمدعلی هاشمزهی با اشاره به تاکید بر استفاده از نگاه فرمی و رنگ بومی در این مستند، گفت: در این اثر سعی کردم با نگاهی فرمی و با رنگی بومی، علاوه بر اقلیم سیستان و بلوچستان بحثی فلسفی داشته باشم. فیلم با گِل و کوزهگری شروع میشود و با روایتی موازی کودکی به نمایش درمیآید. همچنین زمانی که کوزه به مرحله نقش زدن میرسد، مرحله جوانی، عشق و عروسی را میبینیم. در پایان کار کوزهگری نیز زندگی فرد میانسال به نمایش در میآید.
لازم به ذکر است ادامه نمایش فیلم های مستند برگزیده ششمین جشنواره سینما حقیقت عصر فردا دوشنبه 20 آذر با نقد و بررسی فیلم 1030 به کارگردانی ایمان تحسین زاده با حضور علی اصغر کشانی و طهماسب صلح جو، مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.
برنامه زمانی نمایش این فیلم ها همه روزه غیر از پنجشنبه و جمعه به مدت چهار هفته، در سالن سینماحقیقت از ساعت16:30 تا 19:45 برگزار می شود.
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