به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علی پوربا بیان این که تعطیلی در بحث آلودگی هوا با دو هدف انجام می شود که یکی جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده هاست و هدف مهم تر، حفظ سلامت شهروندان از طریق کاهش تماس مستقیم و مواجهه کمتر آن ها با آلاینده هاست که تاثیر موقت دارد گفت: شاخص ذرات معلق با قطر 5/2 گرم بر متر مکعب، 20 است ولی ما در تهران بالای 100 هم داشته ایم که به 5 برابر استاندارد جهانی می رسد در حالی که منابع متحرک نقش زیادی در تولید این ذرات ندارند بلکه تردد خودروها، منبع گازهای آلاینده و مشخصاً دی اکسید کربن است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: شرایط اقلیمی تهران و بروز پدیده اینورژن و صنایع و مشخصاً نیروگاه ها که بعضاً از سوخت مازوت استفاده می کنند، از دلایل اصلی افزایش غلظت ذرات معلق با قطر 5/2 گرم بر متر مکعب است و گازوییلی که در اختیاراتوبوس های شرکت واحد می گذارند نیز حدود 500 پی پی ام است.

وی تصریح کرد: هر چند نسبت به گازوییل 10 هزار پی پی ام بهبود داشته ایم اما بعید می دانم موفق به تولید گسترده گازییل 50 پی پی ام که گفته اند طی چند روز آینده توزیع می شود، بشوند کما این که بنزین یورو 4 هم که قرار بود به صورت گسترده توزیع شود، به 17 تا 20 درصد مجموع بنزینی که در تهران توزیع می شود محدود شده که البته آن هم با بنزین یورو 2 ترکیب می شود.

هیچ کجای دنیا یک کلان شهر را به دلیل آلودگی هوا تعطیل نمی کنند

این کارشناس ارشد محیط زیست گفت: با توجه به تجارب دنیا واقعاً موضوع تعطیل کردن یک کلان شهر به دلیل آلودگی هوا متعلق به 50 سال قبل است و به جای چنین موضوعاتی در شهرهای دنیا شاهد این هستیم که با به حداقل رساندن آلودگی هوا چه در خودروها و چه در سوخت، حتی نیازی به پایش آلودگی هوا نیز ندارند.

وی افزود: به طنز می توان گفت تنفس کردن از اگزوز برخی از خودرویی که با استانداردهای روز دنیا در آن شهرها تولید می شود، گاهاً سالم تر از هوای معمولی است که ما در تهران تنفس می کنیم.

مدیر عامل سابق ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تاکید کرد: تعطیلی چند روزه تهران شبیه مرخصی استعلاجی یک بیمار است که هر چند از مرخصی بازگشته اما بیماری وی همچنان به قوت خود باقی است و البته بر اساس تجارب دنیا چنین تعطیلاتی آن هم در یک کلان شهر در هیچ شهر دنیا اتفاق نمی افتد و از این نظر 50 سال با کشورهای دیگر فاصله داریم.

تهران از نظر آلودگی هوا شبیه شهرهای هند و بنگلادش است

دکتر علی پور اظهار کرد: در حال حاضر شهرهای محدودی در جهان وجود دارند که از نظر آلودگی هوا شبیه تهران هستند که به عنوان مثال می توان دهلی نو در هند و داکا در بنگلادش را نام برد که البته به لحاظ منابعی که ما در اختیار داریم، با کشور ما قابل مقایسه نیستند و این در شرایطی است که بحث های زیست محیطی در همه جای دنیا یک شاخص اساسی برای توسعه است.

وی تصریح کرد: تقریباً 10 سال است که آذر ماه هر سال و در آستانه شروع فصل سرما این مشکل را داریم، چون راهکارهایی که پیش بینی می کنیم همیشه مقطعی هستند و از همان ماه آذر شروع می شوند در صورتی که اگر ده، بیست ارگانی که در این موضوع نقش دارند، در عمل و اجرا کنار هم بوده و با هم هماهنگ باشند، خروجی¬اش یک هوای پاک است.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به انباشت آلاینده ها، تعطیل کردن یک روز و دو روز کلان شهری مانند تهران نمی تواند در بحث آلودگی هوا تاثیرگذاری جدی داشته باشد.