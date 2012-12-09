به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پلیس راه گیلان ظهر امروز یکشنبه در حاشیه این مراسم از ساخت یک سوئیت در خرجگیل تالش خبر داد و افزود: جانمایی این پروژه انجام شده است.

سرهنگ مجید جمشاد بر ضرورت تسریع در ساخت این سوئیت تاکید کرد و افزود: این مکان در تمامی فصول به ویژه در طرح زمستانی دایر خواهد بود.

وی ادامه داد: برابر ماده هشت آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک تردد تریلرها و تانکرهای مواد سوختی فاقد دستگاه جی، پی، اس در ساعت شب ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: در هشت ماهه سال جاری 492 نفر بر اثر سوانح رانندگی در جاده های استان کشته و چهار هزار و 548 نفر مصدوم شدند.

وی افزود: در این مدت 160 نفر در محل حادثه، 35 نفر در حین انتقال، 284 نفر در بیمارستان و 13 نفر در منزل به دلیل حوادث رانندگی فوت کردند.

جمشاد پیشنهاد کرد: بیمارستان های لنگرود، رودبار، تالش و رشت به امکانات اورژانسی و پزشکی مدرن مجهیز شوند تا بیمارستان بتواند پوشش درمانی مصدومان ناشی از تصادفات را در کوتاهترین زمان ممکن در منطقه خود انجام دهند.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: در سال گذشته 564 فقره تصادف در جاده های استان رخ داد که 616 نفر مجروح و 102 نفر کشته شدند که نسبت به مدت مشابه سال ما قبل 12 درصد در تعداد کشته و هفت درصد در تعداد مجروح کاهش نشان می دهد.

وی همچنین به محاسن و معایب طرح زمستانی سال گذشته اشاره کرد و افزود: کاهش حوادث رانندگی، تعامل و همکاری مناسب سازمانهای دخیل در اجرای طرح از جمله محاسن است.

جمشاد نبود جرثقیل سنگین در مسیر های کوهستانی برای جابجا کردن خودروهای سنگین دچار حادثه و یا گرفتار در برف و همینطور برای بازگشایی مجدد محورهای دچار بحران برف، عدم استقرار جایگاه سوخت سیار در مناطق کوهستانی، عدم استقرار تیم راهداری در محور پونل به خلخال از معایب طرح زمستانی سال گذشته عنوان کرد.

وی در ادامه بر ضرورت پیش بینی جرثقیل سنگین توسط راه و شهرسازی در مناطق کوهستانی و گردنه های برف گیر، استقرار جایگاه سوخت سیار در منطقه اسب هونی در محور اسالم به خلخال، استقرار تیم راهداری پونل به خلخال، هماهنگی اداره های راه و شهرسازی در زمینه انسداد یا بازگشایی محورهای مواصلاتی با همکاری پلیس راه تاکید کرد.