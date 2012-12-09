به گزارش خبرگزاری مهر، وحید محمدی در این خصوص افزود: 176 امین نشست هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر استان کرمان در این اداره کل برگزار شد که پس از بررسی کتاب های رسیده، 9 عنوان کتاب موفق به دریافت مجوز چاپ شدند.

وی عناوین این کتاب ها را "مجموعه مقالات چهارمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان"، "خانه پدری من"، "دختر آیینه پوش"، "یاشار"، "ترانه ای برای ترانه"، "شکوفه های نیایش"، "روش های تولید خوراک آبزیان"، "گلچین علوم (فیزیک و شیمی)" و "بیایید با فرزندان در مورد مواد اعتیاد آور صحبت کنیم" اعلام کرد.

وی در ادامه فرهنگسازی در خصوص افزایش سرانه مطالعه و حمایت از ناشران استان کرمان را از مهمترین سیاستهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست.

محمدی افزود: خانواده ها باید فرهنگ کتابخوانی را در فرزندان خود ایجاد کنند تا در آینده شاهد افزایش سرانه مطالعه در کشور باشیم.



