شهرداری در اجرای طرح جامع گردشگری گاوازنگ زنجان مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ملایی یگانه ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان افزود: بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح جامع گردشگری گاوازنگ تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: در گذشته اعتبار تخصیص یافته به طرح جامع گردشگری، به دلیل آماده نبودن طرح ها، به پروژه دیگری اختصاص یافته است.

ملایی یگانه ادامه داد: شهرداری در برابر مشکلات پیش آمده در اجرای پروژه گردشگری گاوازنگ مسئولیتی ندارد و دستگاه های اجرایی دیگر نیز در این امر سهیم هستند.

همچنین معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه استادیوم ۱۵ هزار نفری فوتبال در اواخر سال ۹۲ به بهره برداری می رسد، گفت: این طرح یکی از پروژه های مهر ماندگار در استان است.

علی اکبر کریمی، افزود: استادیوم 15 هزار نفری فوتبال در کنار مجموعه فرهنگی و تفریحی گاوازنگ احداث می شود.



وی با اشاره به اینکه احداث پارک موزه دفاع مقدس، شهرک باغ ایرانی و نمایشگاه از دیگر پروژه هایی که در مجموعه گاوازنگ طراحی شده است افزود: احداث و تکمیل این پروژه ها می تواند گام موثری در ارتقای صنعت گردشگری در استان باشد.



کریمی وجود شبکه معابر و ظرفیت بالای پارکینگ مجموعه گاوازنگ را فرصت و ظرفیت مناسب برای استفاده کنندگان از این فضا و در نتیجه توسعه صنعت گردشگری در استان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه در آینده شاهد بارترافیک در منطقه گاوازنگ خواهیم بود، در طرح تفصیلی این منطقه معابر عریضی برای آن اختصاص داده شده است.



وی در ادامه به آغاز عملیات اجرایی سد خاکی جدید در بالادست سد فعلی اشاره کرد و افزود: اعتبار 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات بحران برای اجرای این طرح اختصاص داده شده که این میزان اعتبار کافی نیست.



معاون عمرانی استانداری زنجان افزود: اجرای سد خاکی جدید با هدف توسعه فضاهای گردشگری در بالادست سد فعلی صورت می گیرد.



وی از اجرای پروژه شهرک باغ ایرانی در کنار مجموعه گاوازنگ خبر داد و گفت: طرح نهایی این پروژه تهیه شده به طوری که با تامین زمین های معوض و بخشی از منابع و زیرساخت های مورد نیاز عملیات اجرایی این پروژه آغاز می شود.