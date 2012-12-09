به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، افزود: زمان زیادی برای تصویب طرح‌ها صرف می‌شود ولی اجرای طرح‌ها با این جدیت پیگیری نمی‌شود و باید اذعان کرد مصوبه‌های کارگروه اجرا نمی‌شود.



وی ادامه داد: مجموعه گردشگری گاوازنگ به‌عنوان یک فرصت و ظرفیت در دست مردم استان است که تمام فرصت‌های موجود آن مطالعه شده است و نیازی برای صرف زمان برای این موضوع نیست و فقط باید طرح‌ها اجرایی شود.

استاندار زنجان افزود: تنها مشکل موجود این است که برای اجرای این طرح‌ها زمان تعیین نشده است. به‌عنوان مثال 2 سال پیش جاده‌های دسترسی کلنگ‌زنی شد و 3 هکتار زمین به مجموعه اضافه شد ولی هیچ ترددی در آن انجام نمی‌شود، از طرف دیگر 40 درصد از زمین‌های روستائیان تملک شده است ولی تامین آب شرب منطقه معضل بزرگی است.

رئوفی نژاد ادامه داد: گازرسانی به مجموعه با توجه به نزدیکی فصل سرما باید با سرعت انجام شود زیرا مسئله گرمایش در کافی‌شاپ‌های مجموعه معضل بزرگی است البته هیچ مشکلی برای ساماندهی این مجموعه وجود ندارد و مشکل اصلی فقط در اجرا است، به‌عنوان مثال ساخت تله کابین آن مجموعه 2 سال وقت گرفت و به جایی نرسید.

وی ادامه داد: اجرای فاز اول بلوار اصلی مجموعه به طول 130 متر مهم‎ترین برنامه در این زمینه است که باعث گره‌گشایی ترافیکی و تردد بیشتر در آن منطقه می‌شود که اجرای آن برعهده شهرداری قرار می‌گیرد تا در یک ماه کار با سرعت پایان یابد.