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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

نظری در گفتگو با مهر:

زلزله 4.4 ریشتری فاریاب خسارت ندارد/ مقاوم سازی خانه های روستایی

زلزله 4.4 ریشتری فاریاب خسارت ندارد/ مقاوم سازی خانه های روستایی

فاریاب - خبرگزاری مهر: فرماندار فاریاب با اشاره به مقاوم سازی خانه های روستایی در فاریاب گفت: همین مسئله موجب شد در زمین لرزه امروز خسارتی نداشته باشیم.

قلندر نظری در گفتگو با مهر اظهارداشت: فاریب دارای یکی از گسلهای فعال جنوب کرمان با همین نام است به همین دلیل مقاوم سازی طی سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرحهای کپر زدایی و بهسازی منازل روستایی گفت: زمین لرزه ساعات ابتدایی امروز به شدت 4.4 ریشتر هیچ آسیبی به منازل مسکونی و بخشهای زیر بنایی شهرستان وارد نکرده است.

فرماندار فاریاب ادامه داد: با این وجود باید دقت کرد که مردم و مسئولان به مقاوم سازی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بپردازند و با افزایش آگاهی های مردم شرایط را برای مقابله با زمین لرزه قبل از وقوع آن مهیا کرد.
 

کد مطلب 1761777

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