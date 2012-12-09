پرورش دانش آموزان در فضای تعلیم و تربیت یکی از جلوه های تحول بنیادین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در جمع اعضا و مسوولان این تشکل دانش‌آموزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: در این شرایط هم باید از تحریم‌ها عبور کنیم و هم آینده را بسازیم و هم نسلهای سوم و چهارم را آماده پذیرش مسولیت‌های خطیر خود کنیم.

وی با بیان اینکه آنان که امروز خود را از هماوردی علمی و سیاسی با ایران ناتوان یافته‌اند، به ناچار دست روی حلقه ضعیف‌تر اقتصاد گذاشته‌اند و می‌خواهند از راه تحریم‌های اقتصادی ما را به زانو در آورند، افزود: همانگونه که در جنگ با حداقل امکانات، مظلومانه جنگیدیم و پیروز شدیم، امروز نیز با استفاده از رموز آن دوران در این عرصه به پیروزی خواهیم رسید و در این میان، دانش آموزان نقش کلیدی خواهند داشت.

حاج علی اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش در آغاز راه است و گام های مقدماتی خود را طی می‌کند و اصل مسئله کار بسیار عظیمی است که عزم راسخ همگانی را می‌طلبد.

وی در ادامه اظهار داشت: جایگاه اتحادیه انجمن‌های اسلامی به علت ریشه دار بودن و توجه و عنایت ویژه مقام معظم رهبری از اهمیت والایی برخوردار است، بنابر این در این چند سال اخیر تحول را آغاز و اتحادیه محل حضور و فعالیت دانش آموزان و نخبگان و زبده‌ها شده است.

حاج علی اکبری در خاتمه خاطر نشان کرد: نخستین رسالت دانش آموزان عمل به وظیفه ذاتی شان یعنی تحصیل علم و دانش است و نگاهی به مسیر پیشرفت کشورهای توسعه یافته حاکی از اهتمام و توجه جدی آنان به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی است.

