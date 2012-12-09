به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در کنگره بین المللی صنعت احداث افزود: واقعیت این است که ما رشد خوبی در بخش سیاسی و امنیتی داشته ایم و توانسته ایم در 2000 کیلومتری مرزها، دشمن و ناتو را زمین گیر کنیم تا جایی که ممکن است در آینده تغییر لحن و سیاست آمریکا را در قبال ایران را شاهد باشیم اما متاسفانه در بخش اقتصاد ، جامعه و خانواده عقب ماندگی تامل برانگیزی داریم.

وی افزود: متاسفانه از توسعه و پیشرفت متوازن غفلت شده است و زندگی و جامعه به اندازه سیاست و امنیت توسعه نیافته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شوروی سابق هم با پیشرفت فنی و علمی توانست در کره ماه فرود آید، اما از درون به زندگی و جامعه خود توجه نکرد اظهار داشت: اگر ما هم همین رویه خود یعنی عدم تناسب در پیشرفت و توسعه را ادامه دهیم در داخل با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی زندگی و اقتصاد از یک سو و سیاست و امنیت را از سوی دیگر دو بال پرواز هر جامعه برای توسعه دانست و گفت: ملت ها نمی توانند با یک بال به پرواز درآیند و باید هر دو بال متانسب باهم تقویت و رشد یابند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم انداز ایران 1404 اشاره کرد و گفت: سند چشم انداز ایران اسلامی برای متناسب سازی توسعه و پیشرفت در کشور ما تدوین شد، اما هنوز برنامه عملیاتی قوی در اجرای آن صورت نگرفته است.

رضایی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران برای احیا مجد و عظمت و تمدن ایران اسلامی صورت گرفت و برای رسیدن به این خواسته فداکاری های زیادی انجام شده است. اکنون به بخشی از اهداف دست یافته یا نزدیک شده ایم اما در بخش دیگر که شامل زندگی و جامعه و اقتصاد می شود عقب هستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت وگو را گمشده امروز جامعه ایران دانست و اظهار داشت: گفت وگو در تمامی سطوح از درون خانواده گرفته تا سطوح مدیریتی و تصمیم سازی و تصمیم گیری و سران کشور را باید جدی گرفت. البته زندگی فقط شامل گفت وگو نمی شود، اما فهم، اراده و خرد جمعی حاصل گفت وگو است. هرچند زندگی به گفت وگو محدود نمی شود. برای فرهنگ سازی و گفتگو باید تحمل پذیری در همه آحاد کشور و دولتمردان تقویت شده و همه باید نسبت به یکدیگر گوش شنوا داشته باشند.

دکتر رضایی افزود: اگر 8 سال پیش حرف از اختلاف در سیاست ها و جهت گیری ها می زدند، می گفتند که مشکل از آنجاست که بخشی از مدیریت در دست اصولگراها و بخشی دیگر دردست اصلاح طلبان است اما اکنون که همه مدیریت ها در دست اصولگرایان است ، چه پاسخی می توان به این سوال داد؟ چرا اختلاف در کشور است؟ علت این اختلاف ها این است که دولتمردان و فعالان سیاسی و جناح ها زندگی کردن با یکدیگر و با مردم را یاد نگرفته اند. ما بشدت نیازمند زندگی کردن با یکدیگر هستیم.

وی در ادامه گفت: اقتصاد و نظام اداری ایران با توجه به سیاست و امنیت شکل گرفته است در حالیکه باید از دریچه زندگی و اقتصاد به آن نگاه کرد و نظام اداری بر همین اساس بازآرایی شود .



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : تا پیش از رضا شاه مدیریت کشور فدرالی بوده و رضا شاه سیستم دولتی امروزی را برای ایران به ارمغان آورد. سیستم بروکراسی و نظام اداری از زاویه امنیت و سیاست طراحی شده و این سیستم کشور را از پویایی و تحرک انداخته است در حالیکه باید ظرفیت سازی شود و نخبگان را وارد عرصه مدیریتی کشور کرد.

دکتر رضایی افزود: هزاران نخبه و افراد توانمند در کشور وجود دارند که از توانایی های آنها استفاده نمی شود و متاسفانه شماری از جوانان کشور بیکار هستند.

وی اظهار داشت: اگر نگاه به اقتصاد و پیشرفت از زاویه زندگی باشد تحولی بزرگ در کشور ایجاد خواهد کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا وقتی معماری سیستم مدیریتی ایران بقاء گونه باشد به جایی نمی رسیم لذا باید معماری نوینی در اقتصاد و زندگی مردم ایجاد شود.

وی گفت: امروزعلت بخشی از خشکسالی دریاچه ارومیه ناشی از سدهای محیط اطراف آن است و همچینن زاینده رود بر اثر احداث صنایع آب بر، که باید در کنار دریا باشند تقریبا خشک شده است . بنابراین باید رابطه صنعت احداث را با محیط زیست بررسی و در برنامه ریزی ها لحاظ کرد.