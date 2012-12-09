حمید رضا جراح در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار جهت انجام مطالعه احداث جاده دامغان-دیباج خبر داد و اظهار داشت: طول مسیر احداث جاده معروف به جاده بشم 35 کیلومتر است که با انجام کار مطالعاتی و تعیین پیمانکار در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

وی با یادآوری در خواست مردم شهر دیباج در خصوص احداث این جاده گفت: جاده معروف بشم با پیگیری مسئولان استان و شهرستان دامغان پس از انجام مطالعه طرح و تعیین اعتبار لازم به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رئیس ادره راه و ترابری شهرستان دامغان از اختصاص 22 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی های استان سمنان طی سال جاری به این اداره خبر داد و افزود: این میزان اعتبار صرف اجرای 15 طرح و پروژه راه سازی در سطح شهرستان دامغان می شود.

جراح یادآور شد: بهسازی و آسفالت روستای اگره، مطالعه محور قوشه به فولاد محله، کمک به راه داری های موجود و تجهیز و ایمنی راه های به علائم، تعمیرات و ابنیه فنی، تجهیز ماشین آلات، لکه گیری راه های روستایی، مطالعه و حذف نقاط حادثه خیز و روکش آسفالت روستای محمدآباد، عبدیاء و زرگر آباد از مهمترین طرح و پروژه هایی بوده که از محل اعتبارات تملک دارایی های استان سمنان تامین و هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: اعتبارات سال گذشته تملک دارایی های استان سمنان به اداره راه و ترابری شهرستان دامغان 15 میلیارد ریال بوده است.

جراح اضافه کرد: برای آسفالت جاده روستای بادله کوه طول 5.5 کیلومتر بهسازی، آسفالت جاده معلمان محور گردنه رشم به طول 16.5 کیلومتر، آسفالت روستاهای امام آباد و مهماندوست 22 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: بهسازی و آسفالت 13 کیلومتر از راه واریان تا سرازیری رشم و بحث احداث باند دوم دامغان به معلمان و حذف نقاط حادثه خیز در این محور از برنامه های در دست اجرای اداره راه و ترابری شهرستان دامغان طی سال جاری است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دامغان در خاتمه با یادآوری اینکه 411 کیلومتر راه روستایی در این شهرستان وجود دارد، گفت: 35 درصد از کل راه های استان سمنان اعم از راه فرعی، اصلی، بزرگراه و راه روستایی در شهرستان دامغان قرار دارد.