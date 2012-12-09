یادواره72 شهید دانش آموز شهرستان کهگیلویه در دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین یادواره شهدای دانش آموز کهگیلویه با همکاری بسیج سپاه ناحیه دهدشت، بنیاد شهید و امورایثارگران با حضور خانواده های معظم شهدای دانش آموز، برگزار شد.

امام جمعه دهدشت دراین مراسم گفت: آمادگی دانش آموزان دربرابر تبلیغات سوء دشمنان داخلی وخارجی ضروری است.

حجت الاسلام سید نصیر حسینی افزود: درجنگ تحمیلی دانش آموزان درکنار تحصیل خویش دوشادوش دیگر هموطنان خود درجبهه های نبرد حضور پیدا می کردند.

وی بیان داشت: وظیفه همه ما ادامه دادن راه شهیدان برای حفظ عزت وآزادگی است.

مدارس بویراحمد به صورت دوره ای بازدید می شوند

مدیرآموزش وپرورش شهرستان بویراحمد گفت: مدارس بویراحمد به صورت دوره ای بازدید می شوند.

عظیم صالح پور افزود: دراین بازدیدها مدیران، معاونین وکارشناسان در مناطق مختلف ازمدارس به صورت گروهی بازدید می کنند.

وی بیان داشت: این بازدید باهدف نظارت بیشتر برمسائل آموزشی و پرورشی، خدماتی و بهداشتی انجام می شود.

ریشه کنی بی سوادی در استان یک ضرورت فرهنگی است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: ریشه کنی بی سوادی در استان یک ضرورت فرهنگی است.

غلامعلی رضوانی افزود: برنامه های سوادآموزی درسطح استان باید با جدیت پیگیری شود.

وی بیان داشت: دستگاههای مشمول مصوبه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث ریشه کنی بی سوادی شناسایی شده و وظایف آنها ابلاغ خواهد شد.

رضوانی عنوان کرد: بحث ریشه کنی بی سوادی در طول برنامه پنج ساله سوادآموزی در صورتی میسر می شود که دستگاههای مشارکت کننده وارد عرصه سوادآموزی شوند.

وی افزود: 80 درصد فعالیتها در دوره های سوادآموزی و تکمیلی به صورت واگذاری تحت پوشش قرار گرفته اند.