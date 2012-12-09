هرمزگان به عنوان دبیرخانه ثابت همایش امام سجاد(ع) برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد‌علی لبخندان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در برگزاری دومین همایش بین‌المللی سید الساجدین، امام زین العابدین، علی بن الحسین(ع) محوریت اجرایی با دبیرخانه کانون‌های مساجد است اما دستگاه‌های مختلفی در استان هرمزگان در برپایی این همایش همکاری دارند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش سیدالسجادین اظهار کرد: این همایش در راستای شناساندن و معرفی ائمه معصومین(ع) و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و با محوریت صحیفه سجادیه به میزبانی هرمزگان برگزار می‌شود.

مدیر بخش علمی دومین همایش بین المللی سید الساجدین افزود: در همایش امسال تلاش شده تا در حد توان، صحیفه سجادیه را به همه مسلمان‌ها معرفی کنیم.

وی دریافت پیام آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام، دیدار با آیت الله علوی گرگانی و حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان حضرت معصومه(س)، آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، مدرسین حوزه علمیه و اساتید دانشگاه های استان و کسب نظرات و راهنمایی های آنان باعث إرتقاء سطح علمی دوّمین همایش بین‌المللی سید الساجدین دانست.

مشاور استاندار هرمزگان در امور روحانیت دعوت از متفکران جهان اسلام و مسیحیت برای حضور در همایش، وصول مقاله از کشورهای هند، پاکستان و عراق نیز از جمله مواردی دانست که بیان‌گر والایی جنبه علمی این همایش می‌شود.

وی بیان کرد: میهمانان خارجی همایش صاحب نظرانی هستند که در رابطه با صحیفه سجادیه دارای تألیفات متعددی هستند و در راستای معرفی شخصیت امام سجاد(ع) فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند.

حجت‌الاسلام لبخندان با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد دومین همایش بین المللی سید الساجدین، امام زین العابدین، علی بن الحسین(ع) برای فراگیری این همایش گفت: برگزاری نشست‌های علمی با محوریت صحیفه سجادیه ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان، برگزاری مراسم با حضور کارشناسان خبره دینی در 11 شهرستان، نشست اندیشمندان خارجی با طلاب علوم دینی اهل سنت و شیعه، میزگرد پرسش و پاسخ در صدا و سیمای و پخش زنده برگزاری همایش از طریق صدا و سیمای مرکز خلیج فارس ازجمله این برنامه ها است.

وی از چاپ و انتشار کتابی حاوی همه مقالات و سخنرانی‌ها به عنوان خروجی همایش دوم نام برد و گفت: طی توافق انجام شده استان هرمزگان به عنوان دبیرخانه ثابت همایش امام سجاد(ع) برگزیده شد.