به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست گردشی کتابخانه های عمومی بخش آسارای شهرستان کرج با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، بخشدار آسارا، دهیاران و جمعی از مسئولان و کارشناسان این حوزه پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد.

در این نشست در زمینه توسعه و تخصیص اعتبار و تجهیز کتابخانه روستای کندر توسط شورا و دهیاری، بخشداری و اداره کل کتابخانه های استان تصمیماتی اتخاذ شد.

بررسی زمین اهدایی شهرداری برای احداث کتابخانه در شهر آسارا توسط اداره کل کتابخانه ها و کمک بخشداری آسارا به کتابخانه کندر برای پیشبرد امور جاری کتابخانه وارائه خدمات هرچه بیشتر به مراجعان از دیگر مصوبات جلسه بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز در این نشست، درباره اهمیت کتاب گفت: یکی از راه های هدایت و پیشرفت جوانان در جامعه انس با کتاب است.

رمضانعلی محسنی اظهار داشت: برای انس بیشترجوانان در روستاها با کتاب لازم است شوراها و دهیاران برای گسترش فضای فیزیکی کتابخانه ها و توسعه منابع آنها تلاش مضاعف کنند.

وی با بیان اینکه کتابخانه روستای کندر با 10هزار جلد کتاب و 400 نفر عضو یکی از کتابخانه های فعال در بخش آسارا است، افزود: اداره کل کتابخانه های استان البرز و بخشداری آسارا برای تامین اعتبارات لازم و گسترش کتابخانه در این بخش پیگیری های لازم را انجام خواهند داد.

محسنی همچنین از اعضای انجمن کتابخانه های عمومی آسارا به دلیل زحمات یکساله در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تقدیر کرد.

نقاط ضعف کتابخانه های آسارا با تعامل و همکاری حل می شود





در این نشست بخشدار آسارا گفت: بازدید و بررسی کتابخانه ها به منظور کشف برنامه های خلاقانه و نقاط قوت کتابدار و کتابخانه و همچنین کشف نقاط ضعفی که باید ترمیم شود، صورت می گیرد.



محسن محمدی سیرایی گفت: وضعیت کتابخانه های عمومی بخش آسارا و نقاط ضعف هایی که وجود دارد، با همکاری هر چه بهتر دهیاران با کتابداران و تعامل بیشتر با اداره کل کتابخانه استان قابل اصلاح خواهد بود.



وی حرکت به سمت رشد و بالندگی کتاب و کتابخوانی را امری بسیار مهم دانست و اظهار داشت: به منظور ترغیب نوجوانان و جوانان برای عضویت در کتابخانه های عمومی، نیاز است تا راهکارهایی عملیاتی و در عین حال قابل اجرا در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مطرح شود و همه مسئولان دلسوزانه در اجرای مصوبات آن همت کنند.

محمدی اظهار امیدواری کرد با تشویق و ترویج فرهنگ مطالعه شمار افراد علاقه مند به کتابخوانی در بخش بیش از گذشته شود.