به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه سازاستان تهران با حضور مسلم میرزاپور مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، حمزه خوارزمشاهی رئیس شورای اسلامی استان تهران و مدیرعامل انجمن، اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان تهران و دیگر اعضای انجمن در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شهید چمران برگزار شد.
درابتدای این جلسه مسلم میرزاپور مشاور دبیر کل کتابخانههای عمومی کشور در خصوص نحوه فعالیت و اهداف انجمن خیرین به ارائه گزارش پرداخت و بر ضرورت توسعه کتاب و کتابخوانی در استان تاکید کرد.
حمزه خوارزمشاهی رئیس شورای اسلامی استان تهران و مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانهساز، کتابخانه را یکی از سرمایههای اصلی استان دانست و گفت: همانگونه که خیرین مدرسهساز در کشور در قالب انجمن و گروه شناخته شده فعالیت کرده و باعث تحولات بزرگی در زمینه توسعه مراکز آموزشی شدهاند، بخش کتابخانههای عمومی نیز نیازمند چنین تشکلی است.
خوارزمشاهی از راه اندازی انجمن خیرین کتابخانهساز به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کتابخانههای عمومی استان یاد کرد و افزود: ساخت کتابخانه عمومی یک نیاز فرهنگی است که با اعتبارات موجود قابل افزایش نیست و این امر مشارکت خیرین را میطلبد.
وی همچنین گفت: طی سال جاری انجمن خیرین کتابخانه ساز در مرکز استان تشکیل شده که انشاءالله این انجمن در تمامی شهرستانهای استان تهران با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای فرهنگی موجود به زودی تشکل شود.
در ادامه اسفندیار مبتکر سرابی مدیر کل کتابخانههای عمومی استان تهران و یکی دیگر از اعضای انجمن، تشکیل انجمن خیرین کتابخانهساز در شهرستانها را کاری خوب دانست و گفت: باید سعی شود با تشکیل این انجمن و جذب کمک خیران نیکاندیش تهرانی، مشکلات کتابخانههای شهرستان به صورت جدی پیگیری و حل شود.
وی تاسیس انجمن خیرین کتابخانهساز را در توسعه و افزایش کتابخانههای عمومی در استان حائز اهمیت دانست و گفت: انجمن خیرین کتابخانهساز میتواند حامل برکات و ثمرات زیادی در راستای توسعه و افزایش زیربنای کتابخانهای در شهرستان تهران باشد و از اعضای هیئت مدیره این انجمن میخواهم تا با پیگیری و تلاش مضاعف با همکاری دیگر خیرین شهرستان در این زمینه فعالیت کنند.
علی مشاری یکی دیگر از خیرین گفت: همانگونه که آموزش و پرورش مسئول آموزش صحیح نسل نوجوان و جوان کشور است، کتابخانه نیز همین نقش را در مورد همه آحاد جامعه دارد. محمد حسین ثقلینی یکی دیگر از اعضا گفت: برای دعوت مردم و خیرین به امر مقدس کتابخانهسازی باید روی نگرش مردم کار کرد و برای آن فرهنگسازی شود.
در ادامه جلسه اعضاء هیئت مدیره خیرین کتابخانه ساز استان با بررسی مصوبات جلسه پیشین انجمن به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان این جلسه مقرر شد تا حسابی به نام انجمن خیرین کتابخانهساز استان تهران افتتاح شده و مهر و سربرگ متناسب با انجمن تا 2 هفته دیگر تهیه شود.
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