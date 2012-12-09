ساماندهی مددجویان از اهداف مهم ستاد کاهش آسیب زندان هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، اژدر اسدبیگی صبح یکشنبه بطور سرزده از زندان های قصرشیرین واسلام آباد غرب بازدید کرد و ضمن دیدار و گفتگو با پرسنل کادر وظیفه و مددجویان این مراکز ، توانمندسازی شغلی و ایجاد بستر مناسب اشتغال مددجویان در واحدهای خدماتی، کشاورزی و صنعتی بنیاد تعاون را بسیارحائز اهمیت دانست.

وی بهره گیری از ظرفیت های نمایندگی بنیاد تعاون استان کرمانشاه را در جهت ارتقاء حرفه آموزی و ایجاد اشتغال مددجویان در بخش های خدماتی و تولیدی مورد تأکید قرار داد.

مدیرکل زندانهای کرمانشاه اظهار داشت: ساماندهی مددجویان در بخش های مختلف خدماتی و تولیدی نقش بسیار مهمی در پرکردن اوقات فراغت، خوداتکایی و تأمین نیاز های آنها دارد واز اهداف مهم برنامه های ستاد کاهش آسیب در زندانهاست.

وی افزود: مهمترین عامل درپروسه نوین زندانبانی تمایل و رغبت مددجویان برای حضور در فعالیت های آموزشی، اصلاحی وتربیتی است در غیر این صورت نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب آب و هوایی شهرستان قصر شیرین خاطرنشان کرد: بهره برداری مناسب از اراضی کشاورزی این مرکز می تواند زمینه ایجاد اشتغال تعدادی از مددجویان را فراهم و علاوه بر تأمین نیازهای آنان در تولید محصولات کشاورزی نیز تأثیرگذار باشد.

جشنواره استانی شعر عفاف و حجاب در جوانرود برگزار شد

جشنواره استانی شعر عفاف و حجاب با حضور مسئولین استانی، شاعران و نویسندگان و علاقه مندان به شعر در مجتمع فرهنگی و هنری جوانرود برگزار شد.

فرماندار جوانرود در این مراسم گفت: استقبال خوبی از این جشنواره شده است و شاعران استان با ارسال اشعار خود به این جشنواره گام مهمی در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برداشته اند.

مصطفی عظیمی افزود: 70 اثر شعر کردی و فارسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این تعداد 16 اثر مورد تایید هیات داوران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: جامعه ما یک جامعه اسلامی است و رعایت عفاف و حجاب در چنین جامعه ای یکی از ضروریات است که بدون همسویی خانواده ها، جامعه و همکاری دستگاه های فرهنگی و هنری نتیجه نخواهد داد.

عظیمی با اشاره به نقش شعرا، نویسندگان و گویندگان در آگاهی بخشی و بصیرت به جوانان و نوجوانان اظهار کرد: شعرا، نویسندگان و گویندگان نقش مهمی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب و ارزش های اسلامی داشته و دارند و امروز بیش از هر زمان دیگری به قلم و زبان این افراد برای مقابله با جنگ نرم دشمنان و در راس آن ها استکبار جهانی نیازمندیم که باید شعرا و نویسندگان در این راستا عاشقانه وارد میدان شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان کرمانشاه نیز به اهمیت پوشش و لباس مناسب از نظر اسلام اشاره کرد و گفت: اسلام برای کاستن از آسیب های حضور اجتماعی زن دستور به رعایت پوشش مناسب برای زنان داده است که حجاب هم زمینه انحراف اخلاقی را کم می کند و هم به زن امنیت و آرامش و مصونیت می بخشد.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: تنها راه برون رفت از این مشکلات افزایش بصیرت و آگاهی افراد و اجرای برنامه هایی با مضامین عفاف و حجاب در راستای آگاهی بخشی به جامعه بخصوص قشر جوان است.

در پایان این مراسم، شاعران استان کرمانشاه سروده های خود را در خصوص عفاف و حجاب قرائت کردند.

نمایشگاه پوسترهای عفاف و حجاب روز گذشته در شهرستان سرپل ذهاب برپا شد

در این نمایشگاه 50 عدد پوستر حجاب و عفاف با عنوان حجاب از دیدگاه ایران و غرب برگزار شد .



نادر گهواره رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب در این باره گفت : در این نمایشگاه آثار ارزنده و آموزنده ای تهیه و نصب شده است که علاوه بر فضای گرافیکی و تصویری زیبا ، دارای پیام های آموزنده ای نیز است.



وی گفت : مقوله حجاب و عفاف از اموری است که نقش مهمی در فضای فرهنگی مناسب جامعه دارد و امروز بخشی از هجمه دشمنان در راستای ایجاد فضای بدحجابی در جامعه صورت می گیرد .



گهواره با اشاره به تبلیغات دشمنان و تهاج فرهنگی دشمنان علیه فرهنگ اسلامی تصریح کرد : رشد فرهنگ حجاب در جامعه سپری است در برابر این هجمه های دشمنان و باعث می شود فضای مناسب فرهنگی در جامعه شکل بگیرد و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام را با شکست مواجهه کند .



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرسستان سرپل ذهاب هدف از برگزاری این نمایشگاه را آگاهی بخشیدن به بانوان جامعه و پیام هایی که باید بانوان در زمینه حجاب و عفاف در مورد آن آگاهی داشته باشند ذکر کرد و افزود : این نمایشگاه خود یک کار مناسب در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است و در واقع شیوه ای از امر به معروف و نهی از منکر به شکل تصویر در جامعه در حال اجرا است .



گفتنی است با توجه به برنامه ریزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار است این نمایشگاه هر ماه در یک شهرستان برگزار شود .

این نمایشگاه از صبح شنبه 18 آذر ماه سال جاری به مدت یک هفته آماده بازدید علاقه مندان است.