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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۹

برزویی:

کشف محموله میلیاردی کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

کشف محموله میلیاردی کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان چهارمحال و بختیاری از کشف محموله قاچاق به ارزش دو میلیارد و 80 میلیون ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فضل الله برزویی اظهار داشت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس ، حین کنترل خودروهای عبوری در محور بروجن – لردگان ، به یک دستگاه خودروی کامیون مشکوک شده و دستور ایست را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی مدارک و  بار خودرو متوجه عدم تطابق مندرجات مدارک با بار شدند و همین موضوع شک ماموران را در خصوص قاچاق بودن آن به یقین تبدیل کرد.
 
سرهنگ برزویی گفت: در ادامه و در بازرسی های به عمل آمده 257 هزار و 40 عدد بورس رنگ آمیزی قاچاق کشف و ضبط شد.
 
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه این بار قاچاق از بنادر جنوبی به مقصد تهران بارگیری شده بود، افزود: کارشناسان اداره گمرک، ارزش این محموله را دو میلیارد و 80 میلیون ریال اعلام کردند.
 
این مقام انتظامی بیان کرد: در این خصوص دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
 
پلمپ چهار واحد صنفی متخلف در استان  چهارمحال و بختیاری

درجریان بازدید از واحدهای صنفی که به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی ، توسط مأموران انتظامی چهارمحال و بختیاری به اجرا در آمد از ادامه فعالیت چهار واحد صنفی متخلف جلوگیری شد.
 
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء ‌امنیت اجتماعی و اخلاقی ، بازدید از صنوف در سطح استان به مرحله اجرا گذاشته شد.
 
سرهنگ حجت الله خرم آبادی افزود: در این طرح از 37 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که متصدیان هشت واحد صنفی در محل، مورد توجیه ،ارشاد، آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.
 
این مقام انتظامی در ادامه گفت: از واحدهای صنفی بازدید شده چهار واحد به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و عدم اخذ مجوز قانونی پلمپ و برای شش واحد نیز بعلت ارتکاب یکسری تخلفات، اخطاریه پلمپ صادر شد.
 
رئیس پلیس امنیت عمومی ، برخورد با صنوف متخلف فاقد پروانه و برخورد با فروشندگان محصولات ضد فرهنگی و غیرمجاز را ازجمله برنامه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی برشمرد.
 
سرهنگ خرم آبادی در پایان بیان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
 
توقیف خودرو حامل احشام سرقتی در شهرکرد

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستگیری یک سارق سابقه دار احشام ، از کشف 16 رأس احشام سرقتی خبر داد.
 
سرهنگ اصغر صباغی گفت: رفتارهای نابهنجار مانند هر نوع رفتار دیگری آموختنی هستند، لذا داشتن دوستان ناباب و معاشرت با آنها در کشیده شدن افراد به سوی سرقت ، نقش اساسی دارد.
 
این مقام انتظامی افزود: روز گذشته مأموران کلانتری 18 هفشجان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو خاور مشکوک و به تعقیب وی پرداختند.
 
 وی بیان داشت: با تلاش مأموران و پس از تعقیب و گریز فراوان ، خودرو ذکر شده متوقف و در بازرسی به عمل آمده ، 16 رأس احشام سرقتی کشف و ضبط شد.
 
صباغی تصریح کرد: یک سارق در این خصوص دستگیر و در بررسی های پلیس مشخص شد ، متهم دارای سوابق متعدد سرقت احشام است و موضوع تحت رسیدگی است.
کد مطلب 1761798

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