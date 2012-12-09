برنامه های جنبی دومین همایش بین المللی سیدالساجدین در بستک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشتاق زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش امام سجاد(ع) در شهرستان بستک، اظهار داشت: این همایش در راستای شناساندن شخصیت نورانی و سیره علمی و عملی امام سجاد(ع) و معرفی هرچه بهتر صحیفه سجادیه برگزار می شود.

وی افزود: همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) سه شنبه 21 آذر ماه جاری با حضور علما و کارشناسان حوزه دین در شهرستان بستک برگزار می شود.

مشتاق زاده با بیان این که امام سجاد(ع) اسوه صبر ومقاومت و مظهر تقوا و شجاعت بود، گفت: همه کسانی که در راه اعتلای ارزش های انسانی و الهی، سختی ها را تحمل می کنند، در واقع درس و منش مقاومت و تقوا را از امام زین العابدین(ع) آموخته اند.

وی بیان داشت: بزرگان دین بهترین و زیباترین مسیر را در زندگی دنیوی و اخروی خویش انتخاب کردند و ما نیز باید با الگوقرار دادن از راه این بزرگان به سعادت دست یابیم.

فرماندار بستک تصریح کرد: همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) کاری اساسی و بنیادی است و باید زمینه لازم جهت استمرار آن و جلب مشارکت تمامی اندیشمندان جهان اسلام و گسترش ابعاد همایش مورد توجه قرار گیرد.

مشتاق زاده خاطرنشان کرد: این نوع همایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی و دینی می‌توانند مبنایی برای فعالیت‌های آینده در حوزه‌های مختلف باشند و استقبال خوبی از این برنامه‌ها نشانگر برنامه‌ریزی مطلوب و مشارکت تمامی اقشار و گروه‌هاست.

وی افزود: این همایش با هدف شناساندن بهتر زوایای مختلف زندگی امام سجاد(ع) و معرفی و مبارزه با عرفان های کاذب ونوظهور در شهرستان بستک برگزار می‌شود.

فرماندار شهرستان بستک با تاکید بر اطلاع رسانی مناسب برای برگزاری همایش امام سجاد(ع) اظهارداشت: تمامی روابط عمومی‌های ادارات شهرستان‌ وظیفه دارند در زمینه اطلاع‌رسانی و زمینه ‌سازی برگزاری این همایش از طریق اداره خود تلاش کنند.

در ادامه بخش دار مرکزی بستک، عبدالرسول قنبری با اشاره برگزاری اولین همایش امام سجاد(ع) در شهرستان بستک گفت: در این همایش که روز سه شنبه 21 آذرماه در سالن پیامبر اعظم(ص) این شهرستان برگزار می شود شخصیت های مختلف فرهنگی، سیاسی ، مذهبی و علمی به بیان ابعاد زندگی امام سجاد(ع) از نظر سیاسی، مکتبی، فقهی، حقوقی و ... می پردازند.

وی افزود: این همایش در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،تأکید استاندار هرمزگان و استقبال بزرگان تشییع و تسنن شهرستان وبا هدف ترویج و تبیین جلوه های عرفانی و اخلاقی امام سجاد(ع) برگزار می شود.

قنبری ضرورت اشاعه و ترویج آموزه های دینی و فرهنگ و معارف اهل بیت را مورد تأکید قرار داد گفت: مقام معظم رهبری در ارتباط با این ضرورت فرمودند : "شخصیت امام سجاد(ع) از شخصیت های دست نیافتنی است، نه این که فقط در عمل حتی در ذهن نیز دست نیافتنی است" لذا با توجه به همین ضرورت بود که فرماندار دستور تشکیل ستاد و برگزاری همایش را صادر کردند و ستاد فعالیت خود را با محوریت کمیته هایی شروع کرده و اطلاع رسانی لازم در سطح بخش مرکزی و روستاهای تابعه انجام شده که به فضل الهی با شکوه و عظمت غیر قابل توصیف برگزار می شود.

قنبری خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌های ادارات شهرستان‌ بستک وظیفه دارند در زمینه اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی برگزاری این همایش از طریق سازمان خود تلاش کنند.

بخشدار مرکزی بستک در پایان ضمن تأکید بر همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف به ویژه متولیان امور فرهنگی در برگزاری این همایش و حمایت های فرماندار شهرستان بستک در برپایی هرچه بهتر این همایش معنوی، اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی صحیح، زمینه استفاده آحاد مختلف مردم شهرستان بستک به ویژه نسل جوان از این برنامه فراهم شود.

دومین همایش بین المللی سیدالساجدین، امام زین العابدین، علی بن الحسین(ع) با حضور اندیشمندان خارجی و داخلی دوشنبه 20 آذر به میزبانی استان هرمزگان در بندرعباس برگزار می شود.