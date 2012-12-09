13 هزار راننده گلستانی بیمه شدند

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان تامین اجتماعی بسته های ارزان قیمتی را برای بیمه رانندگان در نظر گرفته است که رانندگان ناوگان درون شهری و برون شهری می توانند از آن استفاده کنند.
وی اظهار داشت: در مجموع با احتساب افراد تبعی، بیش از 35 هزار نفر در بخش حمل و نقل از مزایای بیمه بهره مند هستند.
امیری گفت: به دلیل آنکه شغل رانندگی مخاطره آمیز است، مزایایی برای بیمه رانندگان در نظر گرفته است و هر راننده ای 13.5 درصد هزینه را می پردازد ولی از 27 درصد خرید خدمت بیمه استفاده می کند.
مدیرکل تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: دولت برای بیمه رانندگان مشکلی ندارد و استقبال می کند و راننده درون شهری از طریق کارگزاریهای خود باید برای بیمه شدن مراجعه کنند.
در مجموع بیش از 32 درصد جمعیت 1.7 میلیونی گلستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
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