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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

امیری:

13 هزار راننده گلستانی بیمه شدند

13 هزار راننده گلستانی بیمه شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: تاکنون 13 هزار و 200 راننده در استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان تامین اجتماعی بسته های ارزان قیمتی را برای بیمه رانندگان در نظر گرفته است که رانندگان ناوگان درون شهری و برون شهری می توانند از آن استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در مجموع با احتساب افراد تبعی، بیش از 35 هزار نفر در بخش حمل و نقل از مزایای بیمه بهره مند هستند.

امیری گفت: به دلیل آنکه شغل رانندگی مخاطره آمیز است، مزایایی برای بیمه رانندگان در نظر گرفته است و هر راننده ای 13.5 درصد هزینه را می پردازد ولی از 27 درصد خرید خدمت بیمه استفاده می کند.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: دولت برای بیمه رانندگان مشکلی ندارد و استقبال می کند و راننده درون شهری از طریق کارگزاریهای خود باید برای بیمه شدن مراجعه کنند.
 
در مجموع بیش از 32 درصد جمعیت 1.7 میلیونی گلستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
کد مطلب 1761805

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