مجتبی فرآورده درباره فروش فیلم "ملک سلیمان" در کشور ترکیه به خبرنگار مهر گفت: ما سال گذشته حق رایت این فیلم را به ترکیه فروختیم. البته در حال حاضر نمیدانم نسخهای از فیلم که در قالب یک پکیج عرضه میشود آیا نسخه قاچاق است و یا نسخه اصلی.
وی افزود: البته ترکیه به قوانین بینالمللی کپی رایت پایبند است و بعید میدانم این نسخه فیلم قاچاق باشد ولی در هر صورت مساله را پیگیری خواهم کرد.
به گزارش مهر، چند روز پیش در منابع خارجی خبری منتشر شد که فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به همراه فیلم "بشارت منجی" و یک کتاب دعا در یک پکیج ویژه در کتابفروشیها و باجههای روزنامه فروشی در معرض فروش قرار گرفته است. قیمت این پکیج ۲۰ لیره ( ۳۲۰۰ تومان ) است.
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