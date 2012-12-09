ادامه درگیری ها در طرابلس/ نشست شورای عالی دفاع به ریاست میشل سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: درگیری ها در طرابلس با شدت کمتری از دیشب ادامه دارد و ارتش لبنان به مناطقی که از آن تیراندازی می شود شلیک می کند.

المنار بیان کرد: در اثر درگیری های دیشب "غسان معروف" کشته و سه نفر به نامهای "مصطفی عرعور"، "خالد العامودی" و "محمد ضناوی" زخمی شدند.

این شبکه گزارش داد: درگیری ها دیشب به ویژه در نیمه های شب به اوج خود رسید و با انواع سلاحها طرفین به مقابله با یکدیگر پرداختند.

المنار بیان کرد: این در حالی است که ارتش لبنان حضوری قوی در مناطق درگیر داشت.

این شبکه گزارش داد: این در حالی است که شورای عالی دفاع نشستی در کاخ بعبدا به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری، نجیب میقاتی نخست وزیر، سمیر مقبل معاون میقاتی و محمد الصفدی وزیر دارایی، فایز غصن وزیر دفاع، نقولا نحاس وزیر اقتصاد و مروان شربل وزیر کشور برگزار شد.

المنار بیان کرد: در این نشست همچنین جان قهوه چی فرمانده ارتش و شماری از مسئولان امنیتی لبنانی نیز حضور داشتند.

این شبکه لبنانی افزود: مسئولان لبنانی از جمله میشل سلیمان رئیس جمهوری، نجیب میقاتی نخست وزیر و مروان شربل وزیر کشور لبنان در راستای تدابیر ریشه ای با هماهنگی مسئولان امنیتی برای حل مشکل طرابلس حرکت می کنند.

المنار گزارش داد: مروان شربل دیروز از طرابلس دیدن کرد و نشستهای امنیتی در این شهر برگزار کرد.