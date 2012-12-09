به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبادی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به‌ مناسبت بزرگداشت اولین سالگرد شهدای عاشورای حسینی کشورهای اسلامی افغانستان، بحرین، پاکستان و عراق مراسم سالگرد همراه با محفل انس با قرآن و اهل بیت(ع) با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی و تمام حامیان قرآن و اهل بیت(ع) در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.



وی افزود: این محفل نورانی روز دوشنبه، بیستم آذرماه همزمان با سال‌روز شهادت حضرت امام سجاد(ع) پس از نماز مغرب و عشا در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) در مسجد اعظم قم برگزار می‌‌شود.



عبادی ابراز کرد: این مراسم به‌همت هیئت علمدار کربلا با همکاری دفاتر مراجع عظام تقلید، اداره اوقاف استان قم و سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود.



مسئول فرهنگی مسجد سلماسی افزود: حوزه تخصصی اطهار(ع)، اتحادیه مؤسسات قرآنی استان قم، مجمع العالم للحوزه العراقیه، دفتر نماینده ولی فقیه و رهبر شیعیان پاکستان علامه سیدساجد علی نقوی، حسینیه بحرینی‌ها و هیئت‌های مذهبی استان قم نیز در برگزاری اولین سالگرد شهدای عاشورای حسینی کشورهای اسلامی مشارکت دارند.



وی با بیان اینکه شهدای زیادی برای شکل‌گیری مراسم عزاداری در کشورهای اسلامی به‌ویژه برای برپایی مراسم عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا در کشورهای اسلامی فدا شده‌اند، عنوان کرد: امروز در برخی کشورهای اسلامی مانند بحرین و عربستان و ... مردم در مشقت زیادی برای برپایی عزاداری به سر می‌برند و در بسیاری از موارد نیز مانع برگزاری این مراسم می‌شوند اما ما در کشورمان با امنیت این گونه مراسم را برگزار می‌کنیم و باید قدردان این نعمت‌ باشیم.



