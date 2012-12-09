رئیس گروه قطان لبنان برای شرکت در همایش امام سجاد(ع) وارد بندرعباس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قطان، رئیس گروه قطان لبنان یکی از سخنران ویژه همایش بین المللی سید الساجدین، امام زین العابدین، علی بن الحسین(ع)،با پرواز لبنان، تهران، بندرعباس وارد فرودگاه بین المللی بندرعباس شد و در پاویون فرودگاه به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وی در ابتدای سخنان خود به اهمیت برگزاری دومین همایش سید الساجدین در راستای معرفی شخصیت نورانی امام سجاد(ع)، گفت: از آن جایی که نور اهل بیت(ع) در دل و جان مردم بیروت است، برگزاری این همایش از جایگاه و اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

احمد قطان در ادامه با اشاره به آیه « إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُ‏ْ تَطْهِیرًا» بیان داشت: اهل بیت پیامبر(ص) از تمام بدی ها به دور هستند، بنابراین نمی توانیم جایگاه اهل بیت را در زندگی فردی و اجتماعی خود نادیده بگیریم؛ چرا که هر چه داریم از اهل بیت پیامبر(ص) است.

وی افزود:‌ با توجه به این که امام سجاد (ع) در ظهر عاشورا همراه پدر در کربلا حضور داشتند - هر چند که بیماری شدیدی بر ایشان عارض شده بود - بنابراین نقش ایشان در تداوم حادثه عاشورا بسیار ارزشمند است.

رئیس گروه قطان لبنان خاطرنشان کرد: مردم بیروت اهمیت خاصی برای مصائب کربلا قائل هستند، بنابراین حتماً ما هم به این همایش که در راستای شناخت جایگاه امام سجاد(ع) است، اهمیت می دهیم.

احمد قطان یکی از علمای اهل سنت و رئیس گروه قطان لبنان است که از وی آثار و تألیفات زیادی پیرامون جایگاه امام سجاد(ع) و صحیفه سجادیه به چاپ رسیده است.

دکتر ایاب یونس، استاد مسیحی دانشگاه بیروت و دکتر احسان صادق محمد، استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان از دیگر میهمانان و سخنرانان این همایش به ترتیب عصر دیروز و صبح امروز وارد بندرعباس شدند.