حمایت شورا از نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر ،حمزه شکیب و حسن بیادی، رییس کمیسیون عمران و نایب رییس شورای شهر به اتفاق علیرضا جعفری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران از پروژه‌های نوسازی منطقه 16 که توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، بازدید کردند.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران در جریان بازدید از فعالیت بخش خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 16 ضمن اعلام حمایت از مدل جدید نوسازی بافت‌های فرسوده که با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت سازمان نوسازی شهر تهران در نازی‌آباد در حال اجراست، در عین حال با سپردن مسئولیت بخش خصوصی به یک شرکت واحد برای نوسازی بافت‌های فرسوده مخالفت کرد .

حمزه شکیب پس از بازدید از پروژه‌های در حال ساخت در بافت فرسوده محله نازی‌آباد توسط یک شرکت خصوصی اظهار کرد: سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی بر حمایت از فعالیت‌ بخش خصوصی متمرکز است و به این ترتیب شهرداری تهران همچون دیگر نهادها باید از واگذاری مسئولیت به شرکت‌های خصوصی استقبال کند .

وی در ادامه با اشاره به معضل بافت‌های فرسوده در تهران تاکید کرد: طی یک دهه گذشته در این حوزه هیچ موفقیتی نداشتیم به گونه‌ای که از روش‌های مختلف برای استفاده از سرمایه‌های خرد و کلان در امر نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده شد اما در سرجمع فعالیت‌ها، موفقیتی حاصل نشد .

وی با اشاره به فعالیت این شرکت خصوصی گفت:‌ این شرکت از سال 87 و با نوسازی دو واحد مسکونی طرح تازه‌ای را آغاز کرده است که در قالب آن با دادن امتیازاتی، شهروندان را به نوسازی بافت‌های فرسوده ترغیب می‌کند و در طول مدتی که نوسازی در حال انجام است، نیز حمایت‌هایی همچون ودیعه مسکن را به آنها اختصاص می‌دهد که البته جزئیات این موضوع مربوط به قراردادهای شهروندان با این شرکت است .

شکیب با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی با مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده موفقیت آمیز است، اظهار کرد: در عین حال با سپردن مسئولیت نوسازی بافت‌های فرسوده به صورت کامل به این شرکت مخالفم. به نظر می‌رسد سپردن مسئولیت سایر شرکت‌های خصوصی فعال در بافت‌های فرسوده به یک شرکت خاص کار درستی نیست .

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید به صورت مستقل کار خود را دنبال کند و مدل استفاده شده توسط این شرکت در منطقه نازی آباد نیز تنها باید به سایر شهرها معرفی شود نه اینکه سایر شرکت‌های خصوصی را وادار به فعالیت زیرنظر این مجموعه کنیم .

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازمان نوسازی باید حمایت‌های خود را نسبت به تمامی شرکت‌هایی که در بافت فرسوده فعال هستند اعمال کند، تاکید کرد: شورای شهر تهران نیز از مشارکت بخش خصوصی برای حل معضل بافت فرسوده حمایت می‌کند .

وی درباره نگرانی‌هایی که نسبت به استفاده از رانت شهرسازی توسط یک شرکت خاص وجود دارد، توضیح داد: رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران باید سرلوحه فعالیت شهرداری در نوسازی بافت‌های فرسوده قرار گیرد و این شرکت نیز باید کاملا پایبند این روابط باشد .

وی با اشاره به سوء استفاده‌هایی که در گذشته و در جریان پروژه‌های سازمان نوسازی شهر تهران از ضوابط شهرسازی شده بود، اظهار کرد: به عنوان مثال در گذشته برای اینکه پروژه‌ای توجیه اقتصادی داشته باشد در پهنه مسکونی، ساخت و ساز تجاری انجام می‌شد و یا تراکم اضافی به برخی شهروندان تعلق می‌گرفت .

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: نباید با استفاده از رانت در حوزه شهرسازی، کسری اقتصادی بخش خصوصی جبران شود بلکه این مجموعه نیز باید به طور کامل به ضوابط طرح تفصیلی پایبند باشد .

حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران با اشاره به معضلات گوناگونی که در بافت‌های فرسوده وجود دارد، اظهارکرد: فعالیت شرکت‌های خصوصی باید مورد حمایت باشد چرا که کار خوب این شرکت‌ها به مدیریت شهری اعتبار می‌دهد .

وی با بیان اینکه هنوز نمی‌دانیم چقدر در امر نوسازی بافت‌های فرسوده عقب هستیم، گفت: زلزله تکلیف ما را روشن می‌کند و آن زمان مشخص می‌شود که چقدر در این زمینه عقب هستیم .

وی با اشاره به بافت فرسوده منطقه 9 پایتخت به کوچه‌های زیر یک متر و خانه‌های زیر 60 متر این منطقه اشاره کرد و گفت: بسیاری از ساکنان بافت‌های فرسوده به لحاظ تعلق اجتماعی حاضر به ترک ملک خود نیستند و کار با آنها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اما به هر حال شهرداری و بخش خصوصی باید این افراد را هم راضی کنند تا زمینه نوسازی محلات فرسوده تهران فراهم شود .

بیادی با اشاره به فعالیت شرکت خصوصی تحت عنوان «ارکیده» که چند سال قبل دو هزار واحد مسکونی را به چهار هزار نفر فروخته بود، اظهار کرد: از آنجا که قوه قضاییه و پلیس از طرح ارائه پیش سند حمایت نکردند، هنوز هم این قبیل اتفاقات رخ می‌دهد .

وی تاکید کرد که شهرداری تهران باید بر فعالیت شرکت‌های خصوصی نظارت کند تا اتفاقاتی شبیه شرکت ارکیده تکرار نشود .

نایب رییس شورای شهر تهران همچنین از پروژه های سازمان نوسازی شهر تهران در محله اتابک واقع در منطقه 15 انتقاد کرد و گفت: شهرداری در محله اتابک کار مثبتی انجام نداد و تنها مردم را گرفتار کرد. هنوز هم بخشی از این پروژه‌ها به سرانجام نرسیده و شهروندان این منطقه گلایه‌هایی دارند.

علیرضا جعفری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در این بازدید درباره فعالیت این شرکت خصوصی توضیح داد: سازمان نوسازی مجری طرح‌های اجرا شده توسط این شرکت مهندسی خصوصی نیست و تنها در نقش تسهیلگر در حوزه بروکراسی اداری ظاهر شده است. به این ترتیب طرح‌های اجرا شده به صورت پایلوت در محله نازی‌آباد هیچ ارتباط مالی با شهرداری تهران ندارد .

وی با بیان اینکه این شرکت خصوصی فعالیت خود را از سال 87 با ساخت دو واحد مسکونی در نازی آباد آغاز کرده است، افزود: فعالیت این شرکت در سال‌های اخیر توسعه یافته و هم‌اکنون ساخت مجتمع‌های آپارتمانی متعددی را در دستورکار خود دارد به طوری که برخی از آنها در حال ساخت بوده و برخی در مرحله صدور پروانه و تعدادی در مرحله دستور نقشه است .

جعفری با بیان اینکه شرکت یادشده از مدل ویژه‌ای تحت عنوان «مدل توسعه تعالی بخش» در نوسازی بافت فرسوده استفاده می‌کند، اظهار کرد: در این مدل از سرمایه‌های اجتماعی مردم استفاده می‌شود و به این ترتیب نوسازی در بافت‌های فرسوده تسریع خواهد شد .

مهندس سمسارها، رییس هیات مدیره این شرکت خصوصی در توضیح فعالیت‌های این شرکت اظهار کرد: بافت مسکونی منطقه 16 تهران از نظر قیمت متفاوت است به طوری که در بخشی از این منطقه قیمت آپارتمان سه میلیون و 300 هزار تومان است اما در بافت‌های فرسوده این مجموعه قیمت بسیار پایین تر است .

وی با بیان اینکه هم اکنون با تملک 293 پلاک کوچک، مجموعا 92 پروژه برای ساخت تعریف شده است گفت: متوسط پلاک‌های تجمیع شده برای این پروژه‌ها 3.2 پلاک است. به طوری که حتی در برخی از پروژه‌ها 14 پلاک تجمیع شده است .

به گفته وی تعداد واحدهای نوساز این مجموعه 925 واحد خواهد بود و هر پروژه به طور متوسط شامل 10 واحد مسکونی است .

وی میانگین هر واحد آپارتمان در پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده را 87 متر عنوان کرد و گفت: از آنجا که اغلب در واحدهای کوچکتری زندگی می‌کرده‌اند در نتیجه سطح رفاه ساکنان بافت‌های فرسوده پس از نوسازی افزایش خواهد یافت .

وی با بیان اینکه به ساکنان بافت‌های فرسوده یک یا دو ودیعه مسکن نیز متناسب با تعداد خانوار ساکن در هر پلاک پرداخت می‌شود، اظهار کرد: با تکمیل پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده ظرفیت مسکونی اراضی پایلوت،‌ تقریبا دو برابر می‌شود .

سمسارها تاکید کرد: واحدهای اضافی جمعیت‌پذیر نخواهد بود بلکه زمینه سکونت افرادی از محله نازی‌آباد فراهم می‌شود تا هویت این محله حفظ شود .

وی در خصوص نحوه مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده توضیح داد: بخشی از شهروندان قرارداد مشارکتی امضا می‌کنند و در نتیجه از سود ساخت و ساز بهره خواهند برد اما آن دسته از کسانی که تمایلی به مشارکت ندارند از مشوق‌های گوناگونی برای معاوضه برخوردار می‌شوند به طوری که با 10 درصد سود کمتر نسبت به مشارکت، می‌توانند ملک خود را معاوضه کنند .

اعضای هیات مدیره این شرکت خصوصی مدعی شدند که تمامی هزینه‌های جانبی نوسازی همچون کمیسیون مشاور املاک، هزینه‌های دفترخانه و نقل و انتقالات را پرداخت می‌کند و ساکنان بافت‌های فرسوده هیچ مشارکتی در تامین این هزینه‌ها ندارند .

وی با بیان اینکه این شرکت در جریان توسعه فعالیت‌های خود با تملک اراضی متعلق به بنیاد مسکن، در حال ساخت 256 واحد مسکونی به عنوان پشتیبان است، افزود: واحدهای پشتیبان به عنوان ذخیره برای اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده استفاده می‌شود تا به این ترتیب تولید انبوه مسکن مردمی با تمهیدات اسکان موقت فراهم شود .

وی با بیان اینکه هم‌اکنون گردش مالی این مجموعه 100 میلیارد تومان است گفت : برابر برنامه‌ریزی انجام شده حجم گردش مالی در سال آینده به هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و در آن زمان می‌توان مدعی شد که مرحله پایلوت مدل توسعه تعالی بخش در نوسازی بافت‌های فرسوده به سرانجام رسیده است .

وی با بیان اینکه تعدادی مجتمع مسکونی در محله نازی آباد وجود دارد که فرسوده محسوب می‌شود گفت: ساکنان این مجتمع‌ها به نوسازی تمایل دارند و به این ترتیب با همکاری شهرداری منطقه 16 پروژه‌ای برای نوسازی این مجتمع‌ها با استفاده از ذخیره‌های نوسازی بافت فرسوده در حال اجراست .

وی با بیان اینکه 30 هزار پلاک فرسوده قابل نوسازی شناسایی شده است اظهار کرد : هدفگذاری شرکت این است که 70 درصد پلاک‌های یادشده را در یک برنامه چند ساله نوسازی کند .

به گفته وی از میان پلاک‌های فرسوده این منطقه، یک هزار واحد مسکونی به صورت مجتمع وجود دارد که باید در برنامه فاز به فاز نوسازی شود .

جعفری، مدیر عامل سازمان نوسازی در جریان بازدید از پروژه‌های تکمیل شده و در حال ساخت نازی آباد، به استفاده از المان‌های معماری ایرانی اسلامی در نمای این ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: از آنجا که آجر جزو مصالح اولیه معماری در محله هزار دستگاه منطقه نازی‌آباد است بنابراین از آن در نماسازی استفاده شده است .

وی با بیان اینکه در گذشته تجربه نوسازی به صورت مجتمع‌های پر واحد را داشته‌ایم که شکست خورده بود گفت: فرهنگ افراد ساکن در بافت فرسوده تناسبی با مجتمع‌های آپارتمانی پر واحد ندارد بنابراین در جریان فعالیت این شرکت اغلب پروژه‌ها با حداقل تعداد واحد ممکن تعریف شده است .

جعفری در ادامه با اعلام حمایت شهرداری از فعالیت این شرکت اظهار کرد: از آنجا که مدل توسعه تعالی بخش پاسخگوی نوسازی بافت‌های فرسوده در نازی آباد بوده است و مشارکت مردم با این مدل نیز مطلوب بوده اعتقاد داریم که تنها از طریق این مدل می‌توان برای بافت‌های فرسوده پایتخت چاره کرد .

وی ادامه داد: شرکت خصوصی یادشده می‌تواند به عنوان یک مجموعه هلدینگ این مدل نوسازی را در کل مناطق دارای بافت فرسوده تسریع بخشد و سایر شرکت‌هایی که تمایل به فعالیت در این عرصه دارند، زیر نظر مدل توسعه تعالی بخش این شرکت نسبت به نوسازی اقدام کنند .

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران تاکید کرد که به لحاظ تفکر مهندسی و مذهبی حاکم بر مدل توسعه تعالی بخش، فعالیت‌های این شرکت می‌تواند الگوی خوبی برای تمامی مناطق باشد .

وی در ادامه به تشریح حمایت‌های شهرداری از فعالیت‌های شرکت یاد شده در بافت‌های فرسوده پرداخت و گفت: علاوه بر امتیازاتی که طرح تفصیلی و مصوبات شورای شهر برای کلیه بافت‌های فرسوده پایتخت در نظر گرفته است، مجموعه شهرداری تهران نیز از انعطاف‌پذیری قوانین در راستای حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده می‌کند .

وی توسعه شبکه پارکینگ در محدوده بافت‌های فرسوده‌ای که توسط این شرکت نوسازی می‌شود را از دیگر برنامه‌های شهرداری در راستای رفع موانع نوسازی دانست و گفت : شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که توجیه اقتصادی برای انبوه سازی در بافت‌های فرسوده وجود داشته باشد و به همین خاطر گسترش طرح‌های نوسازی، نقطه هدف شهرداری است .

جعفری با بیان اینکه مجریان نوسازی در قانون مغفول مانده‌اند، گفت: شهرداری با تعامل راه و شهرسازی به دنبال اخذ گرید «مجریان نوسازی» برای شرکت یاد شده است تا به وسیله آن این شرکت از امتیازاتی در سیستم بانکی برخوردار شود و از تسهیلات تشویقی بانک‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کند .



