دستگاه امحای زباله های پزشکی در تمام بیمارستانهای استان مرکزی نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید رمضانی در حاشیه کارگروه سلامت و امنیت غذایی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر تمام بیمارستانهای شهر اراک به دستگاههای اتوکلاو مجهز هستند و تا اخر سال تمامی این بیمارستانهای استان از این مزیت برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه اتوکلاو درحال حاضر در تمام بیمارستانهای اراک، خمین، تفرش، آشتیان ، محلات و دلیجان مستقر است اظهارداشت: از اواخر سال گذشته هفت دستگاه اتوکلاو با اعتبار دو میلیارد تومان برای کل استان خریداری شد که از مرداد ماه امسال تحویل آن انجام شده است.

رمضانی با اشاره به اینکه دفن زباله های بیمارستانی به صورت غیراصولی مشکلات زیست محیطی و بیماری برای شهروندان ایجاد می کندخاطرنشان کرد: در شازند به دلیل اینکه بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی نداریم این دستگاه در مراکز درمانی مستقر شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان کمیجان نیزظرف دو ماه آینده کار ساخت محل استقرار دستگاه‌ها در کمیجان انجام و دستگاه در آن مستقر می شود.