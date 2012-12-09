رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بویراحمد ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه این مدیریت گفت: در سه سال گذشته ۲۳ مؤسسه قرانی راه‌اندازی شده که از این تعداد ۱۴ مؤسسه فعال، شش موسسه غیر فعال و مابقی در مناطق روستایی به صورت مقطعی در حال فعالیت هستند.

فرشید شهابی افزود: ارتقای رتبه فرهنگ و ارشاد استان از ۲۸ کشوری به چهار کشوری نشان از فعالیت‌های دلسوزانه و تلاشگرانه دست‌اندر‌کاران این حوزه دارد.

وی با بیان اینکه در طی سه سال مسئولیت ۲۴ نمایشگاه کتاب در مکان‌های مختلف شهر با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصد به نمایش عموم گذاشته شد، عنوان کرد: رمز موفقیت هر مدیری، مردمداری است و مدیرانی ماندگار هستند که در راه خدمت به خلق از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.

شهابی با بیان اینکه هم اکنون ۱۴ فروشگاه فرهنگی در شهر یاسوج فعالیت می کنند ، اظهار داست: توسعه فعالیتهای فرهنگی در این استان یک ضرورت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این مراسم گفت: سیاست‌ کاری این دستگاه‌ دولتی توجه بیشتر به مناطق محرومتر و توزیع عادلانه اعتبارات فرهنگی در سراسر استان است.

امین کمالوندی با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف در استان افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ها، نمایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان برای جذب اعتبارات جدید است که دستاوردهای خوبی برای استان به همراه داشت.

وی از افتتاح پنجمین سرای روزنامه‌نگاران و چهارمین خانه مطبوعات کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.