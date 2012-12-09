  1. عناوین کل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۱

آیت الله علما:

مسئولین وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند

مسئولین وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت: مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از قرآن و توجه به دستورات دینی عملکرد خود را به نحو احسن انجام دهند چرا که باید در محضر خداوند پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درس اخلاق به سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و با حضور مدیران استانی ظهر یکشنبه در محل حسینیه حضرت علی اکبر (ع)جمعیت هلال احمر کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما در این نشست با بیان اینکه تمامی آیات قرآن مجید سراسر از موعظه و پند و اندرز برای نیل بشر به تکامل عقلی و معنوی است، گفت: قرآن معجزه ی خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی (ص) برای هدایت بشر به سمت نیکی ها و دوری از گناهان است تا انسان ها با الگو برداری از این منبع الهی و دینی راه صحیح و عدالت محور را انتخاب کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه انسان اشرف مخلوقات خداوند است لذا این ظرفیت را در آن نهفته است که راه سعادت و نیکبختی را تشخیص دهد.

آیت الله علما ادامه داد: خداوند قادر متعال مرگ را برای انسان ها قرار داد تا از این دنیای فانی، توشه ی آخرت خود را ذخیره کنند و در دنیای پس از مرگ و روز رستاخیز سعادتمند و عاقبت به خیر گردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جوهره ی کار در نظام مقدس جمهوری اسلامی الهی است، خاطر نشان کرد: خدمتگزاران این نظام باید با تبیین صحیح مسائل و رجوع به آیات الهی و احادیث معصومین (ع) نهایت تلاش و سعی خود را برای رضای خداوند متعال بکار گیرند و بدانند که در محضر خداوند پاسخگو عملکرد خود خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان  یادآور شد: بدون تردید دوری از مسائل دنیوی مسیر شکوفایی این نظام را دو چندان خواهدکرد و دیدگاه عدالت محوری که فلسفه وجودی انقلاب شکوهمند اسلامی است بیش از پیش در جامعه حاکم خواهد شد.

شایان ذکر است جلسه درس اخلاق ماهانه با دعوت استانداری در یکی از ادارات استان برگزار می شود و تمامی مدیران در آن حضور دارند.
 

کد مطلب 1761843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید