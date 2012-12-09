مسئولین وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درس اخلاق به سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و با حضور مدیران استانی ظهر یکشنبه در محل حسینیه حضرت علی اکبر (ع)جمعیت هلال احمر کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما در این نشست با بیان اینکه تمامی آیات قرآن مجید سراسر از موعظه و پند و اندرز برای نیل بشر به تکامل عقلی و معنوی است، گفت: قرآن معجزه ی خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی (ص) برای هدایت بشر به سمت نیکی ها و دوری از گناهان است تا انسان ها با الگو برداری از این منبع الهی و دینی راه صحیح و عدالت محور را انتخاب کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه انسان اشرف مخلوقات خداوند است لذا این ظرفیت را در آن نهفته است که راه سعادت و نیکبختی را تشخیص دهد.

آیت الله علما ادامه داد: خداوند قادر متعال مرگ را برای انسان ها قرار داد تا از این دنیای فانی، توشه ی آخرت خود را ذخیره کنند و در دنیای پس از مرگ و روز رستاخیز سعادتمند و عاقبت به خیر گردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جوهره ی کار در نظام مقدس جمهوری اسلامی الهی است، خاطر نشان کرد: خدمتگزاران این نظام باید با تبیین صحیح مسائل و رجوع به آیات الهی و احادیث معصومین (ع) نهایت تلاش و سعی خود را برای رضای خداوند متعال بکار گیرند و بدانند که در محضر خداوند پاسخگو عملکرد خود خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان یادآور شد: بدون تردید دوری از مسائل دنیوی مسیر شکوفایی این نظام را دو چندان خواهدکرد و دیدگاه عدالت محوری که فلسفه وجودی انقلاب شکوهمند اسلامی است بیش از پیش در جامعه حاکم خواهد شد.

شایان ذکر است جلسه درس اخلاق ماهانه با دعوت استانداری در یکی از ادارات استان برگزار می شود و تمامی مدیران در آن حضور دارند.

