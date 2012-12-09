دورتموند شانسی برای قهرمانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیدار با آگسبورگ به برتری 2 بر صفر رسید حال آنکه دورتموند در دیداری خانگی با حساب 3 بر 2 مقابل ولفسبورگ در دیداری خانگی تن به شکست داد.

بایرن در حال حاضر با اختلافی 14 امتیازی نسبت به دورتموند در صدر جدول رده بندی رقابت‌های بوندس لیگا قرار دارد.

توماس مولر اظهار داشت: اگر من بازیکن دورتموند بودم هرگز با اختلاف 14 امتیازی نسبت به صدر جدول در خصوص قهرمانی صحبت نمی کردم. در حال حاضر لورکوزن رقیب اصلی ما است.

مهاجم بایرن افزود: نباید اجازه دهیم این برتری تمرکز ما را برای قهرمانی از بین ببرد.