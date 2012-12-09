کاشت 317 اصله درخت در باغستان/ 200 ساعت کلاس آموزشی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق کولیوند از کاشت 317 اصله درخت در حریم رودخانه باباسلمان، بلوار ولیعصر(عج) و حاشیه جاده بهار خبر داد و اظهار داشت: این امر با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست در سطح شهر انجام شده است.

وی همچنین از کاشت 350 گلدان گل رز و نسترن در کلانتری 18 باغستان و زیرگذر پل بادامک، هرس درختان چنار و درختان بوته ای رمپ بابا سلمان خبر داد و افزود: لوله گذاری پیست دوچرخه سواری جهت تجهیز سیستم آبیاری قطره ای و قلمه گیری گل های نسترن و رز نیز انجام شده است.

این مسئول به اجرای روشهای نوین آبیاری جهت تامین آب برخی از این درختان نیز اشاره و عنوان کرد: با توجه به محدودیت موجود در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری عرصه های فضای سبز منطقه، استفاده از روش آبیاری قطره ای مرسوم شده است که کمک شایانی به بهبود مدیریت منابع آبی و افزایش راندمان مصرف آب خواهد کرد.

200 ساعت کلاس آموزشی ارتقای سطح علمی کارمندان برگزار شد



کولیوند در بخش دیگری از برگزاری 200 ساعت کلاسهای آموزشی ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارکنان شهرداری باغستان طی یک ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تشکیل شهر باغستان در سال 1383 و بکار گیری نیروهای جوان در واحدهای مختلف شهرداری، دوره های آموزشی قوانین کارگزینی و طرح طبقه بندی مشاغل در این سازمان اجرا شد.

وی افزود: مدیریت تکریم ارباب رجوع، آشنایی با قوانین و مقررات شهرداری، آشنایی با قوانین ساخت و ساز غیرمجاز، آشنایی با حقوق و دستمزد، سیستم اطلاعات مکانی gis، قانون ماده 100 و ماده 77، مدیریت پسماند، ممیزی املاک و نوسازی، حسابداری شهرداری ها و ... از جمله این دوره ها هستند.