دومین همایش جهادگران علم و فناوری در شهریار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته پژوهش، همایشی بمنظور تجلیل از آثار پژوهشی پژوهشگران و محققان شهریاری در این شهرستان برگزار خواهد شد.

در حاشیه همایش مذکور که با هدف تجلیل و حمایت ازمبتکرین و مخترعین شهریار برپا خواهد شد، نمایشگاهی نیز دایر می شود که به ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای فعالان عرصه پژوهش و تحقیق خواهد پرداخت.

این همایش و نمایشگاه در روزهای 28 و 29 آذرماه جاری در محل فرهنگسرای امام علی (ع) واقع در فاز سه شهر اندیشه برگزار می شود که پس از معرفی و تجلیل از مخترعین و پژوهشگران برتر، دستاوردهای مبتکرین در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.mesk.info و یا دبیرخانه مرکزی همایش به آدرس شهریار، جنب سپاه، مرکز علمی پژوهش شهید کلهر مراجعه کنند.