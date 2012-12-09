به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از بازگشت به ایران در تمرین روز یکشنبه پرسپولیس که پشت درهای بسته بود حاضر شد و با بازیکنان در خصوص مسائل مختلف باشگاه صحبت کرد. محمد رویانیان خطاب به بازیکنان پرسپولیس گفت: هواداران از نتایج پرسپولیس در نیم فصل اول ناراضی‌ هستند و به خاطر نتایج نامطلوب تیم باشگاه لطمه‌های زیادی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خورده است.

وی افزود: شما باید نیم فصلی که گذشت را فراموش کنید و در نیم فصل دوم ناکامی ها را جبران کنید. شما استعداد و توانایی خوبی دارید و از شما می خواهم ادامه بازی‌ها را با قدرت شروع کنید. شما فقط تمرکز خود را برروی بازی هایی که پیش رو دارید قرار دهید و به مسائل حاشیه ای و پیرامون تیم کاری نداشته باشید.

وی در خصوص بازیکنانی که باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقالات نیم فصل جذب خواهد کرد یا در لیست مازاد قرار می دهد تصریح کرد: اگر تصمیم کمیته فنی به ماندن مانوئل باشد بر اساس لیستی که او در اختیار باشگاه قرار داده عمل می کنیم و اگر این اتفاق نیفتد بر اساس خواسته های سرمربی جدید عمل خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص احتمال بازگشت دنیزلی نیز خاطر نشان کرد: هنوز گرفتاری ها و مشکلات شخصی دنیزلی حل نشده است، در واقع شرایطی که فصل قبل برای وی وجود داشت از جمله بیماری پدر همسرش هنوز پابرجاست.

رویانیان خاطرنشان کرد: ما در کمیته فنی تصمیم گرفته بودیم که بعد از بازی با پیکان سه بازی را به سرمربی فرصت دهیم و بعد از این سه بازی جلسه دیگری را بگذاریم و تصمیم جدیدی بگیریم. روز دوشنبه کمیته فنی تشکیل جلسه داده و تکلیف کادر فنی را مشخص می کند.

وی درهمین خصوص افزود: می خواهیم در جلسه فردا همه با هم تصمیم بگیریم به همین خاطر از خوردبین و کاشانی درخواست کردیم که در این نشست حضور داشته باشند تا به اتفاق سایر اعضای کادر فنی تصمیم‌گیری کنیم.

محمد رویانیان در خصوص اینکه آیا کریم انصاریفرد در نیم فصل دوم به تیمی اروپایی منتقل می شود، تاکید کرد: کریم انصاریفرد را چند باشگاه اروپایی می‌خواهند اما هنوز به توافقی نرسیده‌ایم. برای اینکه در نیم فصل دوم کار خود را با قدرت ادامه دهیم انصاریفرد را حفظ خواهیم کرد. او فرصت زیادی برای رفتن به اروپا دارد و می‌تواند فصل بعد این کار را انجام دهد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز تیم دقایقی نیز با یحیی گل محمدی به گفتگو پرداخت و از وی خواست به اینکه کمیته فنی چه تصمیمی می‌گیرد کاری نداشته باشد و هرچه توان دارد برای پرسپولیس بگذارد چون نباید در تمرین های تیم خللی ایجاد شود.