عملکرد ارتش در حادثه زلزله ارسباران شایسته بود

امیر سرتیپ احمدرضا پور دستان پیش از ظهر امروز در حاشیه تحویل 100 واحد مسکونی به زلزله زدگان در روستای عبدالجبار شهرستان هریس گفت:نخستین صدایی که امید را در دل زلزله زدگان آذربایجان شرقی در ساعات اولیه وقوع آن روشن کرد صدای چرخ بالهای ارتش بود که با سربازان خود برای یاری رساندن به مردم آسیب دیده منطقه عازم عملیات امدادی شده بودند.

وی افزود: در جریان این حادثه تلخ قرارگاه قرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران کار بازسازی 100 واحد مسکونی را در شهرستان های زلزله زده بر عهده گرفت و امروز شاهد به ثمر نشستن همت سربازان ارتش ایران هستیم.

امیر پوردستان ابراز داشت: امروز کسانی را در این منطقه دیدم که به رغم سردی هوا و شرایط سخت کاری همچنان جان برکفانه برای بازسازی مناطق زلزله زده تلاش می کنند و باید خداوند را برای داشتن چنین مردم ولایتمداری در کشور خود شاکر باشیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر حدیثی از امیرمومنان علی (ع) گفت: اگر در هر زمانی خطری ملت ما را تهدید کند فرزندان ارتش برای سینه سپر کردن در برابر آنها حاضر هستند.

امیر پوردستان با تاکید بر اینکه در تمام شرایط سخت در کنار ملت خواهیم بود گفت: این شرایط سخت تنها محدود به زمان جنگ و مبارزه نیست بلکه زلزله نیز بهانه ای است تا سربازان وطن برای مردم خود تلاش و همت کنند.