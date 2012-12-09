88 درصد از موقوفات کشور تصفیه حساب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس، گفت: این سازمان طی 27 سال هیچگونه چشم انداز و برنامه ریزی مناسبی نداشت در حالیکه امروز با برنامه ریزی های صورت گرفته دارای برنامه های پنج ساله است.

وی ادامه داد: امروز سازمان اوقاف و امور خیریه از حالت منفعل به مجموعه ای فعال تبدیل شده که سالانه در بخش های مختلف برنامه های بسیاری را اجرایی می کند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: از مهمترین برنامه های انجام شده راه اندازی یک بانک اطلاعاتی دقیق از تمامی موقوفات کشور است که در 450 نقطه کشور این سیستم فعال است.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: با اجرایی کردن این بانک اطلاعاتی به طور کامل نظارت بر موقوفات انجام می شود و به راحتی می توانیم نسبت به اجرایی کردن نیت های واقفین باخبر باشیم.

وی یادآور شد: نداشتن این بانک اطلاعاتی برای ما مشکلاتی را به همراه داشت زیرا برخی از اسناد طی این سال ها مورد کم توجه ای قرار گرفته بود.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: راه اندازی این بانک اطلاعاتی در بحث مالی نیز موثر بوده زیرا به جای استفاده از 35 شماره حساب اقدام به راه اندازی یک شماره حساب در یک بانک خاص کردیم.

موقوفات سرمایه ملت است

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه موقوفات سرمایه همه ملت است، گفت: بحث موقوفات باید مورد توجه و تاکید همگان باشد و در این راه وظیفه تمامی اغشار جامعه حفاظت نگهداری درست و عمل به خواسته ها واقف است.

وی تاکید کرد: موقوفات سرمایه همه ملت است و این بحث باید به مطالبه همگانی برای مردم جامعه تبدیل شود.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: موقوفات به اشخاص خاص تعلق ندارد بلکه موقوفات حق همگان است و باید برای استفاده صحیح از آنها فرهنگ سازی کرد.

حجت الاسلام حسینی مقدم به عنوان مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه استان فارس معرفی شد.