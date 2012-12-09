به گزارش خبرگزاری مهر،هیئت ورزشهای سنتی و بازیهای بومی،محلی استان اصفهان در نظر دارد چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان را در روزهای بیست و چهارم آذرماه و اول دیماه در شهرستانهای فلاورجان و لنجان با حضور ۶۵۰ ورزشکار برگزار کند.

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان در ۶ رشته طناب کشی، دال پلان، هفت سنگ، لی لی، کشتی با شال و بازیهای بومی محلی انجام خواهد شد.

المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان همه ساله و توسط مهر،هیئت ورزشهای سنتی و بازیهای بومی،محلی استان اصفهان برگزار می شود و همه ساله استقبال مناسبی از این المپیاد به عمل می آید.