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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

در فلاورجان و لنجان/

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان برگزار می‌شود

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان ویژه آقایان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،هیئت ورزشهای سنتی و بازیهای بومی،محلی استان اصفهان در نظر دارد چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان را در روزهای بیست و چهارم آذرماه و اول دیماه در شهرستانهای فلاورجان و لنجان با حضور ۶۵۰ ورزشکار برگزار کند.

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان در ۶ رشته طناب کشی، دال پلان، هفت سنگ، لی لی، کشتی با شال و بازیهای بومی محلی انجام خواهد شد.

المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان همه ساله و توسط مهر،هیئت ورزشهای سنتی و بازیهای بومی،محلی استان اصفهان برگزار می شود و همه ساله استقبال مناسبی از این المپیاد به عمل می آید.

کد مطلب 1761864

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