آزمون کتبی جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان ایران در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران در اردبیل اضافه کرد: این مرحله همزمان در تمام دانشگاه‌های استان در نیمه دوم بهمن ماه و به صورت تستی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مکان برگزاری آزمون توسط ستاد اجرایی استان اعلام خواهد شد، مهلت ثبت نام در این جشنواره را تا 10 دی ماه و منبع آزمون کتبی را کتاب "گستره دین" ویراستی از کتاب "انتظار بشر از دین" تألیف مفسر کبیر قرآن آیت‌الله آملی اعلام کرد.

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه با دفتر فرهنگی دانشگاه‌های محل تحصیل خود و یا معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان اردبیل، نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند.



وی تصریح کرد: این جشنواره دارای چند بخش شامل چند مسابقه از جمله مسابقه اینترنتی است که این بخش از مسابقه ویژه عموم مردم بوده و کاربران با مراجعه به سایت جشنواره می‌توانند در این مسابقه شرکت نمایند.



قاسمی بخش مکاتبه ای، پیامکی، برگزاری نشستهای تخصصی و خلاصه نویسی، مقاله نویسی و کرسیهای آزاداندیشی را از جمله بخش‌های دیگر این مسابقه عنوان کرد.



به گفته وی هزینه سفر عمره مفرده، هزینه سفر عتبات عالیات و هزینه سفر به مشهد مقدس از جمله جوایز اصلی این مسابقه خواهد بود.



رئیس ستاد استانی چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران با اشاره به اهمیت ترویج ارزشهای قرآنی در جامعه تاکید کرد: برگزاری جشنواره مطالعات قرآنی در دانشگاه‌ها زمینه ترویج این ارزشها وآشنایی قشر دانشجو با اندیشه‌های علمای بزرگ ایران اسلامی را فراهم می‌کند.



وی با اشاره به برگزاری موفق دوره‌های قبل این جشنواره در استان اردبیل ابراز امیدواری کرد در این دور از جشنواره شاهد حضور بیشتر دانشجویان نسبت به سالهای گذشته باشم.



قاسمی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج آثار و اندیشه‌های اندیشمندان اسلامی در بین آحاد جامعه، اعتلاء فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان و عموم جامعه، افزایش آگاهی دانشجویان از لزوم وجود دین در زندگی، ارتقاء سطح علمی و قرآنی عموم جامعه و توجه به مبانی تحول در سبک زندگی ایمانی عنوان کرد.

