توسعه باید همگام با حفظ محیط زیست دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا ناطقی دراین باره افزود: امروزه موضوع محیط زیست از جمله مسایل بسیارمهمی در زندگی انسان است که حفظ آن از الزامات به شمار می رود.

وی اظهار داشت: در راستای حفظ محیط زیست مسایل مختلف دریایی ، انسانی ، طبیعی ، هوا و آب و خاک از اهمیت زیادی برخوردارند و در این راستا در بعد بین المللی نیز فعالیت های اساسی صورت گرفته است.

مجری برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست افزود: دراین نمایشگاه صنایعی که به عنوان صنایع سبز معرفی شدند حضور فعالی خواهند داشت و می توانند به عنوان الگوی سایر صنایع فعالیت کنند.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای بازاریابی محصولات زیست محیطی خواهد بود. همچنین طرفین کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی که منعقد شده نیز دراین نمایشگاه حضور فعالی خواهند داشت.

ناطقی گفت: برگزاری چهار نشست تخصصی با موضوعات محیط زیست دریایی ، انسانی ، طبیعی و کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه است.

ناطقی با بیان اینکه نمایندگانی از کشورهای همسایه دراین نمایشگاه حضور خواهند داشت گفت: همچنین نمایندگان شرکت های خارجی از جمله چین ، کره و آلمان نیز حضور خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در واقع مقوله محیط زیست یک موضوع جهانی است از این رو باید تمام کشورها در ابعاد مختلف در راستای حفظ محیط زیست همکاری و تلاش کنند.

ناطقی گفت: محیط زیست بحثی است که در تمام ابعاد مختلف زندگی مردم از جمله بخش اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشت و سلامت دخیل است بنابراین در این نمایشگاه تمام وزارتخانه ها از جمله صنعت ، معدن تجارت ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، نیرو ، نفت ، جهاد کشاورزی ، پسماندها ، بازیافت ، آْب و خاک و هوا و سایر نهادهای ذیربط حضور خواهند داشت.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 29 آذرماه تا دوم دی ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.