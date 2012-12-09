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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

توسعه باید همگام با حفظ محیط زیست دنبال شود

توسعه باید همگام با حفظ محیط زیست دنبال شود

مجری برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گفت: مقوله محیط زیست از جمله مسایل بسیار حساس در بحث توسعه است به گونه ای که نمی توانیم توسعه داشته باشیم اما به حفظ محیط زیست توجهی نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا ناطقی دراین باره افزود: امروزه موضوع محیط زیست از جمله مسایل بسیارمهمی در زندگی انسان است که حفظ آن از الزامات به شمار می رود.

وی اظهار داشت: در راستای حفظ محیط زیست مسایل مختلف دریایی ، انسانی ، طبیعی ، هوا و آب و خاک از اهمیت زیادی برخوردارند و در این راستا در بعد بین المللی نیز فعالیت های اساسی صورت گرفته است.

مجری برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست افزود: دراین نمایشگاه صنایعی که به عنوان صنایع سبز معرفی شدند حضور فعالی خواهند داشت و می توانند به عنوان الگوی سایر صنایع فعالیت کنند.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای بازاریابی محصولات زیست محیطی خواهد بود. همچنین طرفین کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی که منعقد شده نیز دراین نمایشگاه حضور فعالی خواهند داشت.

ناطقی گفت: برگزاری چهار نشست تخصصی با موضوعات محیط زیست دریایی ، انسانی ، طبیعی و کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه است.

ناطقی با بیان اینکه نمایندگانی از کشورهای همسایه دراین نمایشگاه حضور خواهند داشت گفت: همچنین نمایندگان شرکت های خارجی از جمله چین ، کره و آلمان نیز حضور خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در واقع مقوله محیط زیست یک موضوع جهانی است از این رو باید تمام کشورها در ابعاد مختلف در راستای حفظ محیط زیست همکاری و تلاش کنند.

ناطقی گفت: محیط زیست بحثی است که در تمام ابعاد مختلف زندگی مردم از جمله بخش اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشت و سلامت دخیل است بنابراین در این نمایشگاه تمام وزارتخانه ها از جمله صنعت ، معدن تجارت ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، نیرو ، نفت ، جهاد کشاورزی ، پسماندها ، بازیافت ، آْب و خاک و هوا و سایر نهادهای ذیربط حضور خواهند داشت.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 29 آذرماه تا دوم دی ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1761867

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