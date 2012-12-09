به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی - امنیتی استاندار زنجان ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه "شبکه خاکستری" در سالن سهروردی دانشگاه زنجان گفت: تغییر ذائقه فرهنگی مسلمانان و سوق دادن روحیه شهادت‌طلبی آنان به سمت رفاه‌طلبی، مهم‌ترین ترفندهای غرب در جنگ نرم به شمار می‌رود که با هوشیاری جوانان ایرانی رو به اضمحلال است.

فیروز احمدی با اشاره به این‌که بحث فضای مجازی و آسیب‌های مطرح در آن به عنوان یکی از مباحث ضروری عصر امروز به شمار می‌رود افزود: نمایشگاه "شبکه خاکستری" به عنوان اقدامی نو و ماندگار در استان زنجان، گامی مؤثر در راستای روشن‌گری در حوزه فضای مجازی برداشته است.

وی افزود: این امر که قدرت موجود در جمهوری اسلامی ایران توانسته است توطئه‌ها و نقشه‌های هوشمندانه دشمن علیه انقلاب اسلامی را در طول 33 سال خنثی کند، بسیاری از افراد را متعجب کرده است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار زنجان، قول خداوند سبحان در خصوص پیروزی حق بر باطل را بدون شک عملی دانست و ابراز کرد: همان‌گونه که در زمان قبل از انقلاب، حضور 60 هزار مستشار امریکایی نتوانست جلوی پیروزی مردم انقلابی ایران را بگیرد، پیروزی کفر در زمان حاضر نیز به لطف خدا انجام نخواهد شد.

احمدی تصریح کرد: دشمن در زمان‌های مختلف اعتراف کرده که در حوزه نظامی، 8 سال دفاع مقدس و تهدیدهای مختلف علیه ایران شکست خورده است و این امر تنها با همت جوانان امروز و زحمات و رشادت‌های شهدا و خانواده‌های آنان در 8 سال دفاع مقدس صورت گرفته است.

وی، با تأکید بر این‌که طبق سخنان فوکویاما، بال سبز انتظار و بال سرخ شهادت‌طلبی را بال‌های پرواز شیعه دانسته است ادامه داد: تغییر ذائقه فرهنگی مسلمانان و سوق دادن روحیه شهادت طلبی آنان به سمت رفاه طلبی، مهم ترین ترفندهای غرب در جنگ نرم به شمار می رود که با هوشیاری جوانان ایرانی رو به اضمحلال است.

احمدی افزود: امروز صدای انقلاب ما در حیاط خلوت امریکاست و فریادهای انقلابی مردم ایران در لبنان، غزه، افغانستان و پاکستان در حال شنیده شدن است و قدرت جوانان و دانشمندان متعهد ایرانی سبب مانور قدرتی در جهان شده است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار زنجان، جهاد دانشگاهی را در برپایی برنامه‌های موفق فرهنگی فعال دانست و عنوان کرد: برای جهاد دانشگاهی هیچ موفقیتی بالاتر از این نیست که رهبر انقلاب بارها فعالیت‌های آن را پسندیده و آن را سبب توسعه روحیه جهادی در کشور دانسته است.

احمدی یادآور شد: با توجه به این‌که بیش از 80 درصد مراجعین به فضای مجازی بدون راهنما از آن استفاده می‌کنند، برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها می‌تواند گام مؤثری در راهنمایی کسانی باشد که بدون آگاهی وارد این تونل خاکستری می‌شوند.

