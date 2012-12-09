رسوایی هسته ای در ترکیه موجب بروز نگرانی هایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی نیوز " چاپ ترکیه ، در پی کشف زباله های رادیو اکتیو در کارخانه ای متروکه در ازمیر ترکیه، کارشناسان ازاحتمال واردات غیرقانونی محموله های دیگرو دفن آنها دراین کشور ابراز نگرانی می کنند.

در پی افشای کشف زباله های رادیو اکتیو دفن شده در کارخانه ای متروکه در ازمیر ترکیه سازمان انرژی اتمی ترکیه پس از آزمایش های لازم اعلام کرد سطح مواد رادیو اکتیو موجود در این زباله خطرناک نیست.

به نوشته روزنامه رادیکال ترکیه یکی از مدیران سابق کارخانه مذکوردفن زباله های رادیو اکتیو در این کارخانه را تائید کرده و علت این کار را صرفه جویی مالی خوانده است اما اشاره ای به واردات غیر قانونی زباله های هسته ای نکرده است.

گزارش سازمان انرژی اتمی ترکیه منشا آلودگی رادیو اکتیو را احتمالا وجود ماده رادیواکتیو اروپیم خوانده است که در بازرسی سال 2007 این سازمان از این کارخانه انجام شده بود یافت شده بود، ماده ای که از طریق واردات زباله های هسته ای به این کشور وارد شده بود

"تولگا یارمان " مهندس هسته ای دانشگاه "اکان" در این خصوص گفت ممکن است مواد رادیواکتیو که نگهداری آنها در ترکیه ممنوع است ازراه های غیرقانونی وارد ترکیه شده باشد و ما قبلا هم چنین مواردی را در ترکیه شاهد بوده ایم.

دکتر " شورکا کان " استاد فیزیک هسته ای هم ضمن تائید احتمال ورود غیرقانونی زباله های هسته ای شرکت های خارجی به ترکیه گفت ترکیه باید برای جلوگیری از آسیب های ناشی از این مواد آلاینده آمادگی های لازم را داشته باشد زیرا اولین خطر وجود چنین موادی تضعیف سیستم ایمنی افراد و گسترش بیماری سرطان است.

دکتر کان گفت: کارخانه مذکور در مرکز منطقه ای مسکونی واقع شده وکودکان در محل بازی می کرده اند.

" مصطفی اوزترک" معاون وزیر بهداشت ترکیه نیز از احتمال دفن غیرقانونی زباله های هسته ای در اماکن و استانهای مختلف ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفت : وزارت بهداشت باید برای یافتن این مناطق کارشناسان خبره ای را بکارگیرد.