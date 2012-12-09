به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی گفت: استان کرمانشاه علاوه بر داشتن جایگاه اول در تخصیص اراضی است رتبه اول در تخصیص منابع آبی را نیز داراست.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان کرمانشاه، اقدامات صورت گرفته در استان برای اجرای این طرح را خوب و مثبت ارزیابی کرد و افزود: تا کنون در اجرای طرح های توسعه کشاورزی استان کرمانشاه 70 درصد پیشرفت قابل ذکر است و مابقی کارها نیز با جدیت در حال انجام است.

هاشمی ادامه داد: همچنین اعتبار و تسهیلات استان کرمانشاه در خصوص طرح توسعه کشاورزی در سالجاری 94 میلیارد تومان است که از مسولین ذیربط خواسته ایم که به محض تخصیص منابع، سریعاً به انجام کارها بپردازند تا استان کرمانشاه همچنان در اجرای این طرح جزء استان های پیشتاز کشور باشد.

وی خاطر نشان کرد: بدون شک اجرای این طرح نقش بسیار مهمی در افزایش اشتغال جوانان ایفا خواهد کرد و فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند با تشکیل تعاونی از تسهیلات این طرح استفاده کنند.

هاشمی گفت: هم چنین استان کرمانشاه در زمینه انعقاد قرارداد طرح توسعه کشاورزی رتبه سوم کشوری را داراست.

وی کل اعتبار طرح توسعه کشاورزی استان در سال 1390 را 137 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از 103 میلیارد تومان از این اعتبار در استان منجر به انعقاد قرارداد شده است که رتبه استان در این زمینه سوم کشوری است.

وی در پایان گفت: در خصوص پرداختی ها نیز تاکنون بیش از 67 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است که عملکرد بسیار مناسبی برای استان کرمانشاه است.





