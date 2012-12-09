بازهم تصادف قاتل چینی/ 3 نفر قربانی سرعت بالای هوو شدند

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 21:40 دقیقه دیروز تصادف مرگبار تریلر هوو و سمند به پلیس راه اطلاع داده شد که بلافاصله ماموران پلیس راه به محل حادثه در کیلومتر 6 جاده همدان- کرمانشاه اعزام شدند. در بررسی های اولیه مشخص شد سه نفر براثر برخورد تریلر هوو با خودروی سمند جان خود را از دست داده اند.

وی ادامه داد: براساس اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به علت سرعت غیرمجاز تریلر هوو رخ داده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه با هشدار به رانندگان برای رعایت سرعت مجاز در جاده ها گفت: با توجه به شرایط جوی و احتمال بارش در محورهای کوهستانی، همراه داشتن زنجیر چرخ از مبداء الزامی است. ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی در نقاط کوهستانی جلوگیری می کنند.