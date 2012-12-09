فراخوان نگاه نخستین جشنواره فیلم کوتاه و کلیپ در شهرستان ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور شناسایی و ساماندهی استعدادهای بالقوه شهرستان و تشویق و ترغیب علاقمندان به سینما جهت آموزش آکادمیک و تولید آثار فاخر هنری و ایجاد حس رقابت و ارتقای سطح علمی دانش آموزان و علاقمندان به فیلم برگزار خواهد شد.



جشنواره "نگاه" در سه قالب مستند، داستانی و انیمیشن اجرا می شود، موضوعات جشنواره در بخش های محرم از نگاه شما، شهر از نگاه شما (اماکن تاریخی و مذهبی، جاذبه های شهری، معضلات اجتماعی اعم از تکدی گری، اعتیاد، مهاجرت، حمل و نقل، جنگ نرم و بخش آزاد تدوین شده است.

همچنین بخش ویژه جشنواره پیامبر اعظم(ص)، رسالت الهی و فلسفه نبوت اعلام شده است.



شرکت در این جشنواره برای عموم علاقمندان آزاد است، محدودیتی در تعداد آثار ارسالی شرکت کنندگان وجود ندارد، آثار باید تولید سال 90 یا 91 باشد و در یک نسخه لوح فشرده_CD یا DVD به همراه اطلاعات مربوط به عوامل تولید و فنی همراه با تکمیل فرم شرکت در جشنواره به نشانی دبیرخانه ارسال شود.



علاقمندان تا 26 دی ماه فرصت دارند تا با ارائه آثار خود در این جشنواره شرکت کنند. اسامی برندگان دوم بهمن اعلام و به نفرات اول تا سوم دیپلم افتخار و تندیس جشنواره همراه با هدایای نقدی و فرهنگی اعطا می شود.



زمان نمایش آثار نیز 7 و 8 بهمن ماه سال جاری اعلام شده، دبیرخانه این جشنواره در ملارد، فاز سه مارلیک، خیابان شیوا، خیابان ریحانه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملارد مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 65142121 تماس بگیرند.

شهرداری اندیشه شهریار 9 ساله شد

به مناسبت فرا رسیدن 16 آذرماه، سالروز تأسیس شهرداری اندیشه، مراسمی در سالن همایشهای فرهنگسرای امام علی (ع)، برگزار شد.

در این مراسم که با حضور بهروز کاویانی شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی، پرسنل شهرداری اندیشه برگزار شد، کاویانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای پرسنل در عملکرد یکساله اخیر، عنوان کرد: طی این مدت رکورد بسیار خوبی در ارائه خدمات به شهروندان در تمامی حوزه ها از سوی شهرداری اندیشه ثبت شد و در کنار آن، شهرداری توانست چندین پروژه عمرانی و فضای سبز ظرف این کوتاه به سرانجام برساند.



همچنین در این مراسم داود سرمست رییس شورای اسلامی نیز ضمن گرامیداشت این روز، با ارائه گزارشی از عملکرد شورای اسلامی و شهرداری از ابتدای تأسیس تاکنون، به ارائه نکاتی در خصوص مشکلات شهروندان پرداخت.