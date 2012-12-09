به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سرورالدین ظهر یکشنبه جلسه امضای تفاهمنامه بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و اداره کل فنی و حرفه ای استان افزود: این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاری های مشترک و متقابل و گسترش فرهنگ مهارت آموزی در دانشگاه منعقد شده است.

وی اظهار داشت: آموزش های مهارتی به عنوان یک اولویت حساس و حیاتی در تربیت نیروهای متخصص و کارآفرین در کنار دروس تئوریک دانشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: شناسایی چالش ها، نقاط قوت و ضعف آموزش های مهارتی، راهبردها و راهکارهای توسعه مهارت آموزی و اشتغال، فرهنگ سازی برای گسترش توجه به آموزش های مهارتی، فراهم کردن زمینه های مشارکت صاحب نظران در نظام آموزش مهارتی و غیره از اهداف مهم این تفاهمنامه خواهد بود.

وی یادآورشد: با توجه به این قرارداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت که علاقه مند به گذراندن دوره های مهارت های فنی و حرفه ای هستند می توانند به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود مراجعه و ثبت نام کنند.

رسول شمشادی مدیر کل فنی و حرفه ای استان گیلان در ادامه هدف از این تفاهمنامه آموزشی را بستر سازی برای آموزش فنی و حرفه ای خواند و گفت: در راستای این تفاهمنامه بستر های لازم برای آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به دانشجویان و اجرای دوره های آموزشی در زمینه کارگاه های عمومی برای رشته های فنی مهندسی فراهم و این اداره کل آماده خدمات دهی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت خواهد بود.