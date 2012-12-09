کمک رسانی همه نژادهای مالزی به مردم فلسطین مایه مباهات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نخست وزیر اسبق مالزی که در مراسم بدرقه کاروان کمک رسانی مردم مالزی به مردم فلسطین در فرودگاه بین المللی کوالالامپور با خبرنگاران گفتگو می کرد ، افزود: اینکه در این کاروان 64 نفره که به غزه اعزام می شوند نژادهای چینی و هندی حضور دارند نیز مایه مباهات است.

رییس بیناد جهانی صلح پردانا همچنین درمورد لزوم حمایت بین المللی از مردم فلسطین گفت: مسأله مردم فلسطین ابعاد انسانی داردو به دین و نژاد خاصی محدود نیست و باید به آن نگاهی انسانی داشت.

وی همچنین با اشاره به ظلم های رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین گفت: همه انسان ها باید نسبت به این جفاها حساس بوده و در حد توانشان برای مردم آسیب دیده کمک کنند.

دومین کاروان امداد رسانی مردم مالزی مأموریت دارد 4.5 میلیون تن دارو و دیگر تجهیزات پزشکی مورد نیاز را در غزه توزیع نماید و 19 پزشک جراح در این کاروان، 42 عمل جراحی در غزه انجام دهند.

