برگزاری تظاهرات در روسیه و برخی کشورهای اروپایی در حمایت از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه ، سوری ها و دانشجویان مقیم اسپانیا با برپایی تظاهراتی در برابر ساختمان وزارت خارجه اسپانیا در مادرید، حمایت برخی کشورها از گروههای مسلح سوری را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با اشاره به اقدامات ارتش سوریه علیه تروریستها آن را عاملی برای شکست توطئه ها علیه سوریه دانستند.

همچنین دانشجویان سوری مقیم دانشگاههای چک با برپایی تظاهراتی، دخالتهای خارجی در سوریه و توطئه های منطقه ای و بین المللی علیه سوریه را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات جنجالها و حملات رسانه ای علیه کشور خود را محکوم و حمایت خویش را از اصلاحات جاری در این کشور بیان کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن تمجید از نقش ارتش سوریه تاکید کردند: سرنوشت سوریه فقط به دست مردم آن رقم زده می شود.

تظاهرات کنندگان از نقش روسیه و چین در محافل بین المللی در خنثی سازی توطئه ها علیه سوریه تمجید کردند.

در روسیه نیز تظاهرات مشابهی در حمایت از نظام بشار اسد برگزار شد که شرکت کنندگان در آن با دخالت خارجی در امور سوریه تاکید کردند.

الکساندر ایوانوف یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: ملت سوریه درباره سرنوشت کشورشان تصمیم گیری می کنند.

در براتیسلاوا در اسلواکی نیز تظاهرات مشابهی در حمایت از سوریه و ضد دخالت خارجی و توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد.