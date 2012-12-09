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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

فلاح:

شرکت ریخته‌گری در استان زنجان توسط سرمایه گذار چینی راه اندازی می شود

شرکت ریخته‌گری در استان زنجان توسط سرمایه گذار چینی راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اهتمام ویژه استان در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به استان گفت: شرکت ریخته‌گری پیوسته سهند با سرمایه گذاری چینی که سابقه کاری در آذربایجان‌شرقی دارد به جهت تأسیس شرکت ریخته‌گری در استان زنجان اقدام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  ابوالفضل فلاح  ظهر یکشنبه در جلسه بررسی طرح سرمایه گذار چینی در استان از  اختصاص 27 هکتار زمین برای این شرکت خبر داد و افزود: با توجه به زمینه استان زنجان و ایجاد بستر مناسب در بخش معدن و صنعت این طرح در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پیشرفت و ترقی استان زنجان در بخش صنایع و معادن خواهیم بود.
 
وی با اشاره به فعالیت این شرکت در 2 فاز  ادامه داد: فاز اول این شرکت در منطقه قیطول با 120 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش‌های کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و فاز دوم آن در منطقه ایجرود با 380 میلیون دلار در بخش ذوب و 100 میلیون دلار در بخش نورد خواهد بود.
 
فلاح مجموع سرمایه گذاری آورده شرکت ریخته گری پیوسته سهند را 600 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: هم اکنون این شرکت با سرمایه گذاری 30 میلیون دلاری در آذربایجان شرقی به تولید فولاد و کنسانتره آهن می پردازد.
 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان  بابیان اینکه هم اکنون بخشی از عملیات اجرایی واحد صنعتی تولید کنسانتره و آهن اسفنجی در27 هکتار از اراضی منطقه قیطول زنجان آغاز شده است، زمان بهره برداری از این واحد صنعتی اردیبهشت ماه پیش بینی و سرمایه گذاری برای این طرح را 120 میلیون دلار عنوان کرد.
 
فلاح به طرح ذوب و نورد این شرکت در شهرستان ایجرود اشاره کرد و میزان سرمایه گذاری واحد نورد را 380 میلیون دلار و واحد ذوب را 100 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این واحد ظرفیت توسعه ای بسیاری دارد و می تواند در کمترین زمان گسترش یابد و به یکی از بزرگترین واحد های تولید کننده ذوب و نورد فولاد کشور تبدیل شود.
 
کد مطلب 1761900

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