به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فلاح ظهر یکشنبه در جلسه بررسی طرح سرمایه گذار چینی در استان از اختصاص 27 هکتار زمین برای این شرکت خبر داد و افزود: با توجه به زمینه استان زنجان و ایجاد بستر مناسب در بخش معدن و صنعت این طرح در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پیشرفت و ترقی استان زنجان در بخش صنایع و معادن خواهیم بود.

وی با اشاره به فعالیت این شرکت در 2 فاز ادامه داد: فاز اول این شرکت در منطقه قیطول با 120 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش‌های کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و فاز دوم آن در منطقه ایجرود با 380 میلیون دلار در بخش ذوب و 100 میلیون دلار در بخش نورد خواهد بود.



فلاح مجموع سرمایه گذاری آورده شرکت ریخته گری پیوسته سهند را 600 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: هم اکنون این شرکت با سرمایه گذاری 30 میلیون دلاری در آذربایجان شرقی به تولید فولاد و کنسانتره آهن می پردازد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان بابیان اینکه هم اکنون بخشی از عملیات اجرایی واحد صنعتی تولید کنسانتره و آهن اسفنجی در27 هکتار از اراضی منطقه قیطول زنجان آغاز شده است، زمان بهره برداری از این واحد صنعتی اردیبهشت ماه پیش بینی و سرمایه گذاری برای این طرح را 120 میلیون دلار عنوان کرد.

فلاح به طرح ذوب و نورد این شرکت در شهرستان ایجرود اشاره کرد و میزان سرمایه گذاری واحد نورد را 380 میلیون دلار و واحد ذوب را 100 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این واحد ظرفیت توسعه ای بسیاری دارد و می تواند در کمترین زمان گسترش یابد و به یکی از بزرگترین واحد های تولید کننده ذوب و نورد فولاد کشور تبدیل شود.

