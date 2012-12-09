آیین اختتامیه سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زارعیان اظهار کرد: به دنبال برگزاری منظم سه دوره سوگواره لحظه‌های عاشورایی در سال‌های گذشته و تلاش مستمر و پرشور در به نمایش گذاشتن ژرفای احساس، تالم و تعلق خاطر به فرهنگ عاشورا اختتامیه چهارمین سوگواره لحظه‌های عاشورایی را با تکیه بر نگاه نافذ و عمیق فیلمسازان، فیلمنامه نویسان و عکاسان ایرانی برگزار می‌شود.

زارعیان با اشاره به این مطلب که اختتامیه چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی 7 دی ماه جاری همراه با معرفی برگزیدگان این دوره از سوگواره برگزار می شود، گفت: سوگواره سراسری لحظه های عاشورایی با هدف تبیین و ترویج فرهنگ عاشورایی با بهره مندی از ظرفیت های هنری برگزار می شود.

وی با اشاره به این مطلب که این سوگواره در سه بخش عکس، فیلم و فیلنامه برگزار می شود، تصریح کرد: تا کنون بیش از 4 هزارو 617 اثر در بخش عکس، یک هزارو 317 اثر در بخش فیلم و مابقی آثار متعلق به بخش فیلم نامه است.

رئیس اداره هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان داشت: چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی در بخش های فیلم های کوتاه داستانی، مستند، پویا نمایی و فیلمنامه با محوریت روحانیون و تبلیغ معارف حسینی، تاثیرات فرهنگ حسینی در جامعه امروز، نگاه انسانی و فطری به عاشورا برگزار می شود.

وی همچنین به برگزاری کارگاه فیلم سازی همزمان با برگزاری چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی خبر داد و افزود: نمایش فیلم های ارسالی و برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم های راه یافته به چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی بخشی از برنامه های اختتامیه سوگواره لحظه های عاشورایی است.