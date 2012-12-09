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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

7 دی ماه جاری/

آیین اختتامیه سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد برگزار می شود

آیین اختتامیه سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی از برگزاری آیین اختتامیه این سوگواره 7 دی ماه جاری در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زارعیان اظهار کرد: به دنبال برگزاری منظم سه دوره سوگواره لحظه‌های عاشورایی در سال‌های گذشته و تلاش مستمر و پرشور در به نمایش گذاشتن ژرفای احساس، تالم و تعلق خاطر به فرهنگ عاشورا اختتامیه چهارمین سوگواره لحظه‌های عاشورایی را با تکیه بر نگاه نافذ و عمیق فیلمسازان، فیلمنامه نویسان و عکاسان ایرانی برگزار می‌شود.

زارعیان با اشاره به این مطلب که اختتامیه چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی 7 دی ماه جاری همراه با معرفی برگزیدگان این دوره از سوگواره برگزار می شود، گفت: سوگواره سراسری  لحظه های  عاشورایی با هدف  تبیین و ترویج فرهنگ عاشورایی با بهره مندی از ظرفیت های هنری  برگزار می شود.

 وی با اشاره به این مطلب که  این سوگواره در سه بخش عکس، فیلم و فیلنامه  برگزار می شود، تصریح کرد: تا کنون بیش از 4 هزارو 617 اثر در بخش عکس، یک هزارو 317 اثر  در بخش فیلم و مابقی آثار متعلق به بخش فیلم نامه است.

رئیس اداره هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان داشت: چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی در بخش های فیلم های کوتاه داستانی، مستند، پویا نمایی و فیلمنامه با محوریت روحانیون و تبلیغ معارف حسینی، تاثیرات فرهنگ حسینی در جامعه امروز، نگاه  انسانی و فطری به عاشورا  برگزار می شود.

وی همچنین به برگزاری کارگاه فیلم سازی همزمان با برگزاری چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی خبر داد و افزود: نمایش فیلم های ارسالی و برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم های  راه یافته به چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی  بخشی از برنامه های اختتامیه سوگواره لحظه های عاشورایی است.

کد مطلب 1761902

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