دستگیری سارقان در حال تقسیم اموال/ کشف 6200 نخ سیگار قاچاق در نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا خیرخواهان در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه افرادی در یک مجتمع مسکونی واقع در حسین آباد کرج رفتارهای مشکوکی داشته و در ساعاتی از شب اقدام به نقل و انتقال لوازم مختلف می کنند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 13 شهید باهنر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی محل مورد نظر را شناسایی و با تحت کنترل قرار دادن آن مکان پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع، طی یک عملیات غافلگیرانه وارد مکان مورد نظرشده و 4 سارق و خریدار اموال مسروقه را که در حال تقسیم اموال مسروقه بودند دستگیر کردند .

فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: در بازرسی از محل دپوی اموال مسروقه انواع لوازم ضبط و پخش خودرو، لب تاب، کیف های زنانه و مردانه موبایل و لوازم جانبی آن و مقادیری مواد مخدر و ابزار آلات مورد استفاده در سرقت کشف و به همراه متهمان به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ خیرخواهان اظهار داشت: سارقان و خریداران اموال مسروقه دستگیر شده در بازجویی های ماموران به جرم خود مبنی بر سرقت داخل خودرو و کیف قاپی اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 15 نفر از مالباختگان این پرونده شناسایی شده اند، گفت: پیگیری ها برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

دستگیری سارق حرفه ای با 18 فقره سرقت در کرج

فرمانده انتظامی کرج گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی کرج ، سارق حرفه ای که اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو ، مغازه و منزل می کرد پس از 18 فقره سرقت ، برای چندمین بار روانه زندان شد.

سرهنگ عبدالرضا خیرخواهان در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری 39 گلشهر روز گذشته در حین گشت زنی در چهار راه گلزار متوجه فرد جوانی شدند که به طرز مشکوکی در حال پرسه زنی در اطراف خودروهای پارک شده در کنار خیابان بود.

وی افزود: فرد مورد نظر به محض رویت ماموران قصد فرار داشت که با سرعت عمل ماموران فرصت هرگونه عکس العملی از وی گرفته شد و پس از دستگیری جهت تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل شد .



سرهنگ خیرخواهان متهم دستگیر شده در بازجویی های مقدماتی ماموران خود را «محسن – ر»معرفی کرده و در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرمی شد اما در ادامه بازجویی های تکمیلی به جرم خود اعتراف کرده و اذعان داشت که به مدت 7 ماه است که از زندان آزاد شده و از آن زمان تا کنون اقدام به سرقت 18 فقره تجهیزات خودرو ، مغازه و منزل کرده است.

دستگیری سردسته باند سارقان کیف قاپ با97 فقره سرقت



فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند سارقان کیف قاپ حرفه ای طی دو مرحله با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان و اعتراف به 97 فقره سرقت خبر داد .

سردار «احمد علی گودرزی» در تشریح این خبر گفت: در جریان دستگیری دو نفر از اعضای باند سارقان کیف قاپ در تاریخ فروردین ماه سال جاری سردسته این باند به نام «شاهین –ب» متواری شد که تلاش جهت دستگیری وی ادامه داشت .

وی در ادامه گفت : چند روز پیش در پی دریافت گزارشی از کلانتری فردیس مبنی بر اینکه یکدستگاه خودرو زانتیا سرقتی توسط ماموران توقیف شده است و با توجه به اینکه اعضای باند سارقان کیف قاپ اغلب با استفاده از خودروهای مدل بالا بویژه زانتیا اقدام به سرقت می کردند ظن ماموران در خصوص اینکه احتمالا سرنشین خودرو با پرونده باند سارقان کیف قاپ در ارتباط باشد ماموران زبده پلیس آگاهی استان البرز را برآن داشت تا مجددا تحقیقات جامع و کاملی را درخصوص جزئیات پرونده کشف باند کیف های سرقتی انجام دهند .

سردار گودرزی افزود: ماموران پس از بررسی در خصوص موضوع فوق و بازجویی های تکمیلی از راننده خودرو زانتیا دریافتند که متهم دستگیر شده همان «شاهین –ب» می باشد که در اوایل سال جاری با همدستی دو نفر دیگر به صورت گسترده اقدام به کیف قاپی در سطح شهرستان کرج می کردند .

گودرزی اظهار داشت: دو نفر از همدستان متهم دستگیر شده به نامهای «محسن» و «قدیر» در فروردین ماه سال جاری به

اتهام 52 فقره کیف قاپی و سرقت دستگیر شده و در بازجویی های ماموران به متواری بودن سردسته باند اعتراف کردند .

برگزاری همایش تخصصی کنترل دخانیات و مواد مخدر در اماکن عمومی



همایش تخصصی کنترل دخانیات و مواد مخدر در اماکن عمومی با مشارکت نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و درمان ، در فرهنگسرای مهر شهرستان نظر آباد استان البرز برگزار شد.

همایش فوق با بررسی موضوعاتی با عناوین کنترل دخانیات و موادمخدر با حضور کارکنان شبکه بهداشت، کارشناسان انتظامی شهرستان نظرآباد و پزشکان و رابطین بهداشتی این شهرستان در فرهنگسرای مهر برگزار شد.



در ابتدای این همایش «آزادی پور» عضو شورای کشوری کنترل دخانیات ضمن آشنایی شرکت کنندگان با مواد تشکیل دهنده دخانیات و عوارض آن گفت: سیگار یک کارخانه کوچک تولید مواد شیمیایی است و نیکوتین موجود در آن عوارض بسیار خطرناکی برای مصرف کنندگان دارد.

سروان مرادی رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد نیز با تشریح وظایف نیروی انتظامی در مقابله با مواد دخانی به خصوص مواد مخدر از اقدامات ویژه این نیرو در کاهش جرائم نام برد.



در پایان این همایش مستند «آیینه تلاش» برای شرکت کنندگان به نمایش درآمد و از تعداد زیادی از رابطین بهداشت و پزشکان که مطالب آموزنده ای را در خصوص موضوع مواد مخدر و دخانیات ارائه داده بودند تقدیر و تشکر شد.



کشف 6200 نخ سیگار قاچاق در شهرستان نظر آباد



جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد استان البرز در اجرای طرح ایست و بازرسی در سطح این شهرستان موفق به کشف تعداد 6200 نخ انواع سیگار قاچاق از یک دستگاه خودرو پیکان شدند .



سرهنگ فریدون مکرمی با اعلام این خبر گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با اجرای طرح ایست و بازرسی در شهرستان نظر آباد به یک دستگاه خودرو پیکان مشکوک شدند .

سرهنگ مکرمی افزود: ماموران پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن تعداد شش هزارو 200 نخ انواع سیگار قاچاق فاقد هولوگرام را کشف و ضبط و راننده خودرو را نیز جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل کردند.

دستگیری سارقان سابقه دار با کشف تقریبی 50 کیلو سیم برق در ساوجبلاغ

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ گفت: سارقان سابقه داری که 3 ماه قبل به جرم سرقت سیم برق راهی زندان شده بودند ، به جرم

سرقت 50 کیلو سیم برق دستگیر و بار دیگر راهی زندان شدند .



سرهنگ حسین کربلایی زاده در تشریح این خبر گفت: مأموران گشت پاسگاه ها یو در حین گشت زنی به یکدستگاه خودرو سمند با دو نفر سرنشین که در کنار خیابان پارک شده بود مشکوک شدند و هنگامی که قصد بررسی موضوع را داشتند سرنشینان خودرو با مشاهده ماموران پلیس از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: ماموران بلافاصله به تعقیب خودرو پرداخته و در استعلام از شماره پلاک خودرو مشخص شد که خودرو مذکور به علت سرقت کابل و سیم برق تحت تعقیب قضایی است.

سرهنگ کربلایی زاده اظهار داشت: پس از دقایقی تعقیب و گریز خودرو و در نتیجه عدم توجه متهمان به اخطارهای ایست پلیس ، ماموران با رعایت قانون بکارگیری سلاح و با شلیک تیر هوایی موفق شدند متهمان را دستگیر و در بازرسی از خودرو آنها مقدار تقریبی 50 کیلو سیم برق مسروقه را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی های ماموران به جرم سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرده و اذعان داشتند که سیمهای مسروقه را طی 3 مرحله در طول 2 ماه گذشته سرقت کرده اند.