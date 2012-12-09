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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

پادیاب:

25 تن ازگیل از باغات صومعه سرا برداشت شد

25 تن ازگیل از باغات صومعه سرا برداشت شد

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا از برداشت 25 تن از گیل به ارزش اقتصادی 300 میلیون ریال از باغات این شهرستان خبر داد.

احمد پادیاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پنج هکتار از باغات میوه این شهرستان به کشت ازگیل اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه ازگیل سرشار از ویتامین های (ب )، (ث)، قند، تانن، سلولز و اسید سیتریک است، اظهارداشت: ماده تانن بهترین دارو برای درمان عفونت های روده بزرگ است.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا با بیان اینکه میوه مزبور در تقویت خون بدن موثر است، گفت: ویتامین (ب) ازگیل، اعصاب را تقویت می کند و از نظر تغذیه اهمیت دارد.

وی افزود: ازگیل را به صورت خام به عنوان میوه لذیذ، مطبوع و تقویت کننده مصرف  و از این میوه شربت و کنسرو تهیه می کنند.

پادیاب در ادامه توسعه کشاورزی را یکی از بهترین راههای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و اظهارداشت: دولت در زمینه توسعه بخش کشاورزی اهتمام جدی دارد.

وی یادآورشد: تشویق و ترغیب کشاورزان برای تولید مکانیزه و گسترده محصولات کشاورزی از نیازهای کشور است.

کد مطلب 1761918

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