25 تن ازگیل از باغات صومعه سرا برداشت شد

احمد پادیاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پنج هکتار از باغات میوه این شهرستان به کشت ازگیل اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه ازگیل سرشار از ویتامین های (ب )، (ث)، قند، تانن، سلولز و اسید سیتریک است، اظهارداشت: ماده تانن بهترین دارو برای درمان عفونت های روده بزرگ است.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا با بیان اینکه میوه مزبور در تقویت خون بدن موثر است، گفت: ویتامین (ب) ازگیل، اعصاب را تقویت می کند و از نظر تغذیه اهمیت دارد.

وی افزود: ازگیل را به صورت خام به عنوان میوه لذیذ، مطبوع و تقویت کننده مصرف و از این میوه شربت و کنسرو تهیه می کنند.

پادیاب در ادامه توسعه کشاورزی را یکی از بهترین راههای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و اظهارداشت: دولت در زمینه توسعه بخش کشاورزی اهتمام جدی دارد.

وی یادآورشد: تشویق و ترغیب کشاورزان برای تولید مکانیزه و گسترده محصولات کشاورزی از نیازهای کشور است.