به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز داوطلبان هلال احمر افزود: تشکل خانه داوطلب خبرنگاران و تربیت گزارشگران محلی جمعیت هلال‌احمر از فعالیت های تاثر گذار و مثبت خواهد بود.

وی تصریح کرد: تربیت گزارشگران محلی نیز در دستور کار قرار دارد زیرا در وقوع حادثه این افراد زودتر از دیگران در محل وقوع حضور دارند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور افزود: به زودی خانه داوطلبان روستایی نیز راه اندازی خواهد شد زیرا خانه های داوطلبان شهری با ارزیابی های مثبت همراه بوده است.

رافع با اشاره به برنامه ریزی های دقیق در خصوص فعالیت های هلال احمر یادآور شد: چشم انداز فعالیت های هلال احمر در بخش داوطلبان کاملا مشخص است و در حالیکه از قبل سه برنامه تدوین شده برای اجرا مشخص شده بود با توجه به پتانسیل های موجود این تعداد برنامه به 44 برنامه افزایش یافت.

وی تصریح کرد: ارائه و تدوین برنامه های فعالیت داوطلبین از اولویت های ما به حساب می آید زیرا بخش زیادی از اینگونه فعالیت ها توسط داوطلبان انجام می شود.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور، گفت: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که عملی شدن اینگونه برنامه ریزی ها باید با فراهم شدن بودجه و اعتبارات همراه باشد.

رافع افزود: با توجه به وضعیت موجود نیز 100 درصد برنامه‌های تعریف شده در سطح استان‌های مختلف را کشور اجرایی کرده ایم.