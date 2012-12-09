توزیع 10 هزار پاکت شیر بین دانش آموزان علی آبادکتول

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان افزود: مصرف شیر موجب می شود تا علاوه بر حفظ سلامتی جسمی، فرزندان این مروز و بوم با دستیابی به شکوفایی علمی، آینده این نظام مقدس را تضمین کنند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: از این پس هفته ای دو روز شیر رایگان در مدارس شهرستان توزیع می شود.

وی اظهار داشت: شیر به عنوان یک غذای کامل و پرانرژی لازم است در سبد مدارس جایی داشته باشد.

به گزارش مهر، همزمان با سراسر کشور بین 240 هزار دانش گلستان توزیع شیر رایان آغاز شد.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.